未成功的物品展覽會（上）

顏寧儀／圖

好喘，我大口吸氣，拂曉的寒冷空氣刺入心臟。一大群人在滿地碎石山坡上奔跑，狹窄的道路土石鬆動，緊鄰萬劫不復的深淵。身旁的人全穿著深色衣服，不斷推擠碰撞。我用力換氣，在人群中快要溺斃。

隨著前面的人停下腳步，我趕忙扯了扯灰色外套，試圖遮住和周圍格格不入的黃色洋裝。這時天還未亮，只有銀絲鑲在東方地平線上。

我踮起腳尖，看到人群已經走到路的盡頭。前方是個山洞，直直望入洞內，彷彿若有光。

刺耳的鈴聲撕裂寧靜，人群剎那飛蛾撲火似地衝入洞中。僅是微弱的光線就有巨大的吸引力。

在一陣混亂中，我成功進入洞中。管不了灰頭土臉的狼狽樣，我雀躍地抬頭，眼前豁然開朗，雪白土地平曠，一條條綠線縱橫，祥和寧靜，放眼看不到邊際的壯闊景象。似乎這裡是一片能任意發揮所長，人人都真誠道出自己生命故事，不受限制的淨土。

跟著興奮的人們向前走去，在許多綠線框成的格子中，找到自己的名字以及一串編號：20210515。

人們滿面笑容，自由氣息四處舞動，準備大展身手。

突然一聲鈴響，打碎空氣中所有的祥和。我腳尖前的格子出現文字：「起。在這樣的傳統習俗裡，我看見……」

接著在下方格子處繼續寫著：「（A）開門見山法（B）引用法（C）舉例法（D）問答法，請選擇。」

人們訓練有素，飛快地用手觸碰了其中一個選項，然後手握黑色毛筆，開始在格子上揮灑。

筆尖墨點飛散，飽滿黑珠橫畫天際，輕盈降臨在格子中，暈染潔白土地，霎時遍地墨花盛綻。手中筆不停歇，一朵朵花中出現黑線勾勒的影像。

農曆春節，春暖花開、張燈結綵、五福臨門、歡喜圍爐；端午節 ，五月端陽、艾蒲青翠、粽葉飄香、百舟競渡；中秋節，花好月圓、桂子清香、闔家團圓、吃餅望月。這些景象矗立在每個人的格子上，瓊樓玉宇、雕梁畫棟、美輪美奐。只可惜大家的景色都大同小異。

我沒有猶豫，一會兒就完成作答，和其他人創造出的畫面差不多。等待的時間，我注意到一個身穿黑色連帽斗篷的身影。因為那黑影穿梭在各個格子中揮筆，輕盈得像個舞者，而其他人都只站在屬於自己的格子中。

我小心地移動腳步，輕輕地用腳尖觸碰一下自己的格子外，立刻縮回。什麼事也沒發生，才發現原來可以踏出格外。我心中冒出疑惑，為什麼大家要在不存在的界線中盡情揮灑？

那個黑斗篷身影創造出的景象非常特別。一排儼然有序的房屋出現在他的格子上，每棟都掛著斗大的招牌，清一色寫著「作文補習班」，其中一間最為醒目，招牌用黃色的大字寫著「成功作文補習班」。裡面傳來老師授課的聲音：「起承轉合，文章中不可或缺；成語修辭，得高分關鍵重點；以上所說，一分鐘全數背下。」

黑斗篷的作答明顯超出格外，但他卻完全不在意。

我不敢相信眼前所見。那間作文補習班我常去，裡面的聲音和授課內容我再熟悉不過，早已成為像身上外套那樣不可或缺的存在。

我連忙朝黑斗篷走去，想問他為什麼知道那間補習班。但在過去的路上，我看見一位老奶奶站在旁邊，望向格中家人團聚、無比溫馨的景象。她注意到我的眼神，轉身對我說：「這是我第八次的死亡了，我無法避免地為我孫子犧牲。我從來沒有怨憤，反而很開心能幫上他。只是不了解，為什麼一定要刻畫生離死別才能動人？」她笑了笑，慈祥卻無奈。

「可是您的孫子──」我接著說。

突然一陣鈴響，打斷我們的對話。每個人剛剛作答的格子旁，紛紛出現紅色的字體。包括我在內的人的格子上，都出現了「成功」兩個紅字，但黑斗篷的格子卻出現了「未成功」三個大字。

所有人見狀，如同看見某種凶殺案現場，嚇退了一步。我幾乎放聲尖叫，連看都不敢再看一眼那三個血紅的大字。只有黑斗篷一派淡然地在案發現場踱步。

時間沒給人喘息的空間，腳下的格子清空，又重新寫上：「承。我們這個世代。」

和剛剛一樣，我飛快動筆。手機 、便利、光纖網路；科技、快速、資訊爆炸。城市高樓林立、科技日新月異，這個世代的美景在所有人的畫面中盡收眼底。

我看見黑斗篷站在他的創作後面。不想花太多時間經過別人的格子，我決定直接穿越他的創作，去找他問個清楚。

一走上他的格子，一堆白面具快速撲面而來，我嚇得往後一跳。原來是裡面所有的人都戴著面具，全神貫注地盯著手機，螢幕上五光十色的畫面把他們毫無表情的面具，染上一層詭異螢光。

浪潮般的人群襲來，他們整齊劃一朝同方向前進，一波一波綿延成海洋。我逆流，拉緊灰色外套想抵禦無情洪流，卻還是被撞倒在地。（上）