這最後一次了，以後她就再也不會登這個門了。心裡一絲感傷，眼淚又差點掉出來。她因為昨晚沒怎麼睡，腦子漿糊一樣，想不清該是感傷還是振作。房間很靜，天光從窗櫺透進來，她走過去，靠著窗戶往外望，她再也不用站在這裡等他了。

自從那次少凡發現她跟愛德華的網上對話，多少個夜晚，她曾在這窗前，等少凡回來吃飯。他像故意懲罰她，每次都回來得很晚，每次都說實驗沒做完離不開。其實這是早有跡象的，汪彤心想，只不過她從沒當回事罷了。

汪彤轉身離開窗戶，眼睛落到書桌抽屜上。抽屜一角打開著，像半敞著的門，有很多祕密的門。她想起了那張照片，拉開抽屜，汪彤把那個鏡框拿了出來。這大美人頭她還真沒仔細看過，照片很朦朧，月朦朧人更朦朧，女孩兒看起來像《上海灘》裡面的趙雅芝。

她把鏡框往抽屜裡放回去，卻被旁邊的一張小照片吸引，再一翻，哇，不只一張，左一張、右一張，一張又一張，照片的海洋啊。大的、小的，黑白的、彩色的。照片上女孩子們巧笑倩兮，顧盼流離，明眸皓齒，碧玉佳人，哪裡來的這麼多女孩子照片啊！汪彤震驚得自己差點沒變成一張照片。

她住在這裡這麼長時間，整天在電腦上挖地雷、打撲克，卻從來沒注意到，胸前半尺的書桌抽屜裡，美女比地雷還多，照片可以打兩副拖拉機，簡直是到了美女收集洞。

她索性也打開那些信紙看看，有朋友介紹的、有自己認識的，還有什麼婚介所提供的。她不想看了，她關掉抽屜，逃也似地飛離出門。（四八）