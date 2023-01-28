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田州5非裔警打死非裔男 部分非裔居民卻不感驚訝

「我希望我錯」 美空軍上將預測美中2025交戰

所有的大海都是相通的（二四）

草白

視頻裡，嫌犯的目光居然微笑著掃過人群，似乎在說：我終於回來了。

我不得不重放了好幾遍，那個面帶微笑、鬍子拉碴的內科醫生，越看越像小勇。我覺得那個人就是小勇。

我馬上把視頻發給凌娜。那時候，凌娜的餐廳已經關門，她準備跟隨義大利男人去他的故鄉種植一種叫「黑珍珠」的葡萄。用這種葡萄釀出的酒聞著有巧克力和黑李子的風味，在市場上非常受歡迎。

「你別胡說八道我可不認識這個人。」她快速回了我，連標點符號都忘了敲。

「怎麼會呢？他就是小勇啊！他腳上穿的那雙鞋子，還是我陪他去買的呢！」我們最後一次見面時，小勇把欠錢還了我，兩人還去買了同一品牌的運動鞋。現在，那雙鞋還穿在我的腳上。

我記得小勇說過一句話：「一雙好鞋能讓人跑得飛快」，可他怎麼就跑回去了呢？

「我已經跟你說了，根本就不認識這個人！」

「你別再發短信來了，我不回的。」

無論我說什麼，凌娜一概回覆「不認識」、「不知道」，好像根本沒有那個傷心欲絕的夜晚、沒有花壇前抽菸的黃昏，一切都只是我的幻覺。

如果那個人真是小勇，既然已經成功出逃，為什麼選擇回去？他不是一直說自由最可貴，哪怕像越獄的囚犯最終死在大海裡，也在所不惜。難道回去主動接受懲罰，反而接近自由的真諦？那幾天，我躺在床上，翻來覆去想不明白。

那天，小勇想要帶我看的並不是監獄廢墟，而是一塊罕見的大石頭。

有一天，它們出現在岸邊，被伐木回來的小勇發現了。小勇說那石頭上刻著字，刻著西班牙文：帶我回家。不是只有一處，而是無數處，有些沒在水裡、有些顯露在外。另有一些文字含在石頭縫隙裡，只剩下隱隱的輪廓。（二四）

義大利 監獄

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