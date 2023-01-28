王幼嘉／圖

呂靜很自豪，她靠自己的能力發家致富，而她親愛的先生則給這個家帶來了文化層次。她的家可不是輕裘肥馬的土豪之家，而是高端大氣的知識精英家庭。在呂靜心裡，丈夫是上天給她的饋贈，別人實力寵妻，她卻要做個寵夫狂魔。

呂靜對自己的婚姻感到稱心如意，她覺得老天待她不薄，讓貌不驚人的她擁有了一個理想愛人和完美家庭。她慶幸自己沒有依靠男人的命，反倒成為婚姻中被需要、被依賴的一方，因而能夠牢固地占據愛人的心。

她甚至同情起娛樂八卦 中那些遭醜老公劈腿的美艷女星來。可見，盛世美顏也敵不過男人那顆無休止追求新鮮感的心，好皮囊到底不是永久幸福的保票，理想愛人是要靠自己打造的。呂靜對自己的婚姻成功學十分得意。

儘管兩人的共同語言僅限於談論日常人事，他的精神世界，她確實找不到入口。不過丈夫似乎並不在意，反而，他很黏她。工作之餘，夫婦倆總是出雙入對、形影不離，彷彿連體嬰兒。人們看到他們，都會想起「伉儷情深」、「琴瑟和鳴」這類具有古典韻味的詞彙。

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娶了個能幹的老婆，鄒好時在S州的日子過得順風順水。在妻子雄厚財力的扶助下，筆耕不輟的他，著作一本接一本地順利出版。雖然這些著述在學術界並未獲得很大的反響，但以量取勝，也讓他有了一定的知名度，不僅像外出演講這類露臉的機會大大增多，僅有本科學歷的他，專業職稱也令人艷羨地一路升到了頂端。

老婆自帶的旺家、旺夫功能，也讓鄒好時比別的男人少奮鬥二十年，就過上了神仙般舒心的日子。長久以來，他的日常主業就是讀書、喝茶、寫字，家裡的大事小情，諸如買車買房、裝飾裝修等等，他不過問，也不插手，一概由太太說了算，當然也由太太去操辦。

在對老婆溫良謙讓、百依百順這方面，他是他父親的翻版。

從小的經驗告訴他，在家不當主人翁的日子有多麼舒適愜意，雖然少了點話語權。「不出力就莫多嘴」，當家中的裝飾風格讓他對太太的審美水平產生質疑時，他就這樣告誡自己。

讓渡了自己對家庭事務的話語權後，鄒好時換來的是身心的超級自由和安逸。會扮弱的男人命中有福，生活中的苟且，都由女人替他去應付。

事業上風生水起的鄒好時越來越自信瀟灑，是個舉手投足間都散發著博學風雅的精英人士。和從前那個緊張局促的窘秀才相比，整個人彷彿脫胎換骨了一般。

身為文化名人，鄒好時對女人的吸引力已不可同日而語，他四周常環繞著頂禮求教的文藝女青年們。他看女人的眼光很特別，對青春靚麗無感，卻總被圈內一些姿容姣好的中年女性所吸引。那種經過歲月沉澱的美，是一種集合了知性、母性的溫婉之美，在他看來才是最性感的。

對於自己的太太，鄒好時自然是懂憐香惜玉的，看到事事操勞的她那疏於打理、日漸走樣的容貌和身材，鄒好時心生憐惜。他在每本書的出版後記裡，都會寫上感謝太太並祝她永遠年輕美麗的字樣。

在人們眼中，一位風華才子，在收穫了名譽、地位後，還能公開地表達對妻子矢志不渝的深情，在盛產渣男情種的文人圈裡，可算是獨樹一幟的清流。

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丈夫的恩愛總能秀到呂靜的心坎裡，讓她無比陶醉。看著心愛之人在自己精心的養護下，終於璞玉出華、光彩熠熠，她有種買對潛力股的竊喜。

人說婚姻是愛情的墳墓，呂靜對丈夫的愛慕，不僅沒有隨著時間推移變得平淡，反而與日俱增。

會計出身的她也難免對自己的婚姻進行一下成本計算，她知道在婚姻投資 中，感情不可控是最大的風險，尤其當對象為情感細膩的文人時。看到老公在生活上依賴於她、感情上依附於她，就像她另一個兒子一樣，儘管妻母一體的角色讓她疲累不堪，但她認為值得。一切盡在掌握中的感覺讓她的內心歲月靜好。

雖說自古文人多風流，但呂靜對老公的私生活是放心的。鄒好時朝九晚五地上班，除非出差，每晚都正點回家吃飯、睡覺。如遇餐敘聚會，他總能提前告知，並在朋友圈及時曬出聚會場景，以證己言。（三）