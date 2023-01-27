所有的大海都是相通的（二三）

「其實並沒有什麼機會。要是我，死也要死在大海裡，游回來做什麼？難道喪失自由，比死好受些？」小勇忽然雙眉緊皺，憤憤不平。

我怔了怔，倒沒想到他會這麼偏激。「現在倒好了，荒島通了公路，誰也鎖不住誰了。」我其實想說，那些犯人既然犯下滔天罪行，被關、被鎖，也是一種應有的懲罰、至於關在海邊，還是陸上，實在並無太大區別。

可小勇像是被什麼東西激怒了似的，竟至勃然變色，「那可不一定，有形的監獄 被拆除了，但無形的無處不在。誰敢說自己活得絕對自由，沒有絲毫被關在監獄裡的感覺？」

我站在一邊，一臉尷尬地望著他，不知如何把話題延續下去。其實，我並不想就「監獄」這個話題，與他爭論什麼。但對方似乎鐵了心要說服我，又覺得言辭無力，便說要帶我去個地方。

難道這島上還有現成的監獄不成？廢除監獄的行政法令都已經生效半個多世紀了，誰還會保留那種東西，這裡又不是什麼「監獄博物館 」。

我們自然沒在島上發現什麼監獄遺址，但也可以說處處都是遺址。廢棄的木屋塌倒在荒草叢中。幾塊腐爛的木板上，有菌類植物甜滋滋地生長。另有一大片燒焦的地基，上面除了石頭，寸草不生。還有斷了頭的佛像，俯臥在荊棘叢中。一路走來，都是這種「曾經處處有人，此刻卻一片荒蕪」的印象。

還有一個印象就是，海水會不會枯我不知道，但我知道石頭真的會爛。那個佛像的頭或許就是這麼爛掉的。

一天深夜，我打開國內網站，刷到一條短視頻，說某某醫生殺妻後逃逸國外，三年零八個月後境外歸來，被警方在機場 當場抓獲。（二三）