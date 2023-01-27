王幼嘉／圖

他在文化不高，但精明強勢的母親鐵腕管理下長大。母親婚前也曾是鎮上撐著油紙傘的丁香姑娘，婚後卻將家中的經濟大權和決策權獨攬於身，成為專斷的獨裁者。當然，獨裁者其實也是家中最受苦受累的角色，家裡家外、炊事買賣，母親大包大攬，操心勞神。

據說江浙一帶，一直都有些母系社會的遺風，鄒家也不例外。鄒父高大英俊，卻個性軟弱木訥，一輩子臣服於小個子妻子的頤指氣使下，唯唯諾諾，像個應聲蟲。在鄒好時的成長中，來自家庭中男性氣質的影響幾乎為零。

做為讀書人，鄒好時也反感母親的驕橫跋扈，但母親以她小鎮生意人的精明和潑辣，一手包辦了他書本以外的人生。母親的羽翼，成了他躲風避雨的庇護 傘。他當然明白，不受「窗外事」打擾的清靜，是用自己的話語權換來的，對於母親的強橫，他選擇逆來順受。

鄒好時在家唯一的任務就是考上名牌大學，光宗耀祖。「我來、我來，你快去念書！」母親總是把他從真實世界驅趕到紙上世界。

他飽讀詩書、心高氣盛，可連給自己下碗麵，都會讓他一籌莫展。他一直對「砰」地打開煤氣灶火頭這件事，感覺心驚肉跳。

進入大學後，他自視甚高，認為同學中見識學問無出其右者，故常以高談闊論引人注目。但當眾發言時，他總是面紅耳赤，聲音大到一種神經質的程度，彷彿是一位天才演說家和打他臉的人同時附體。

自傲和自卑是他內心兩隻不停互毆的拳頭，過度敏感和自我衝突擾亂了他的心理平衡。他看起來思想偏激、言辭刻薄，不招同學待見。

古典詩書過度的滋養又讓他成為一顆多情種子，他渴望愛情，女同學們嬌俏的身姿令他春心蕩漾，接近她們卻又使他緊張無措，怕被拒絕成了他心中的死結。他乾脆用「誰也看不上」的清高來掩飾內心無法化解的怯懦，在高冷的鎧甲下，藏著一顆驚弓之鳥的玻璃心。

他大學時心儀的女生不少，卻從未敢向任何一個表白，而是死心塌地跟在一個他自認打死也不會娶的女生後面。那個才女主意大、脾氣大，他對她言聽計從，彷彿找到了母親的替身。

大學畢業後初到S州，鄒好時人生地不熟，孤獨無依，渴望關懷。經人介紹，他認識了本地姑娘呂靜。

初見呂靜，他並未驚為天人。小個子的她有一張平淡的圓臉，具有地方特徵的穿扮讓她看上去像個鄉村語文老師。然而她和善的笑容，一下滋潤了鄒好時長期被女性漠視的乾涸心田。這個平凡的姑娘給了他一種家的感覺，讓他的心感到格外的安寧、熨貼。

對能給自己帶來安全感的異性，鄒好時自備美化功能。呂靜在他眼裡成了完美的婚戀愛人，他因此勇氣大增，向這個相親對象發起了猛烈的追求。

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鄒好時以他浪漫的才情，輕易就套牢了小會計呂靜的身心。為了讓心愛的書生過上無須關心糧食和蔬菜 的生活，小女子婚後便有了努力打拚的動力。隨著她在公司職位不斷升遷，家中的財富也滾雪球般積累了起來。這對小編輯鄒好時這個從事「收入與地位不匹配」職業的人來說，簡直就是上天的奇異 恩典。

夫婦兩人的收入差距越來越大，家庭分工開始變為女方負責賺錢養家、男方負責成名成家。報社的工作相對清閒，鄒好時有的是時間打磨自己的書稿。他寫的多是史籍研究方面的小眾書籍，一般只能自費出版。呂靜為丈夫掏錢出書從不含糊，讓心愛的人實現夢想，這就是她人生的全部意義。

看著家中她重金購置的高檔書架上，陳列著丈夫的大作，儘管不懂書中的內容，呂靜覺得特有面子。學者妻，這個身分沖淡了她財務管家婆的世俗味。別看幾個妖精閨蜜都嫁了有錢有勢的老公，過著鮮衣怒馬的闊太生活，那不過是她們仰人鼻息而來。「虛張聲勢，俗不可耐！」她對閨蜜們的炫耀嗤之以鼻，心中有種雄踞闊太鄙視鏈上端的傲嬌。（二）