少凡就抱頭鼠竄，一邊跑、一邊叫：打人了，救命啊。汪彤就笑，躲在沙發一角笑得梨花亂顫。

少凡走過來，一邊揉肩頭、一邊嘀咕：欺負人，有一天偏給你打死不可。這肩膀頭可是寶貝啊。

碰到汪彤生氣不理人，少凡也會把肩膀送過來說：來，打幾下吧。那時候，汪彤反倒是不打的。

不打、不打，就不打。她拗著轉過身去。

虐待狂，少凡就說，偏要看著別人受苦受難，你才樂。

現在這些畫面倒像是書本、電影 ，別人的故事，可是傷筋動骨的確是她的心思。汪彤想到這些，不免筆下生情，憶往昔，兩人快樂時光沒有喜馬拉雅山 高，也有天山高了吧。怎料到，他卻會出如此下策。天山雪崩了嗎？不怕男人花心，最怕男人犯傻，這不是作踐自己嗎？跟她在一起生活嬉笑，卻去跟另一個不相干的女人結婚。從來都是他懷疑她，而她從來沒懷疑過他。燒火棍一頭熱，原來另一頭分明就是冰山啊。

汪彤越寫越氣，氣淚交加，淚珠滾滾潤濕了信紙，糊塗成一片，最後就窸窸窣窣變成了一串檄文利字。想起少凡那耿耿於懷的處女情結，索性也一吐為快，徹底刺痛。

你的那個所謂的心結，汪彤寫道，讓我告訴你，沒有別的辦法，只有面對並接受。就像你的身高，你無法改變，只有接受。

少凡的身高從來都是最忌諱談論的話題，兩個人站在一起，汪彤總要提醒自己，斜欠一點兒身子，別站得那麼筆直。少凡也是要踮一下腳尖，意即至少我跟你是平起平坐的。身高跟處女結相較，身高是天空，天天看得見；處女是黑洞粒子，天崩地裂的一瞬間。（四六）