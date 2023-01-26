我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：過去6個月受夠了 中國有錢人加快移民計畫

高盛點名聖荷西等4城 恐重現2008房市崩盤

所有的大海都是相通的（二二）

草白

我笑了笑，說她這幾天，跟那個義大利人打得火熱。好幾次看見那男人開了車，在餐廳門口等她。

小勇點頭，沒吭聲。

那天，他帶我去他工作的伐木場。伐木場在一座荒島上，四面都是海水，最近的是東面那座小島，遠望，好似一張樹葉飄在天邊──那裡屬於另一國家的管轄地。沒想到島上有成片的木房子，斜的坡頂，窗戶很低，門窗因年久失修已經變形，甚至東倒西歪。從前的伐木工就住在這裡面，還有守林人。

「更早以前，這一帶住著囚犯，他們也做伐木的工作。」小勇指著四周的海水告訴我，「因為沒有通往外界的路，囚犯一旦被關到這裡，相當於等死了。

「在這裡，根本不需要什麼看守，沒有人能逃出去。即使逃到海裡，也很少有人能游上岸。即使能上岸，也會活活凍死。這裡的冬天太冷了，夏天也好不到哪裡去。」小勇說。

我多少有些震動，儘管在此之前，也知道一些關於這個小城的歷史。比如，這是一座由囚犯建造的城，這裡的土著大都是囚犯和監獄看守們的後裔，可我並沒有去想更多、更深的東西。人們來到一個陌生的地方，總是很容易接受它的特殊性，卻習慣性地忽視背後隱藏的東西。

我們沿著荒島的四周行走，人和島都在海水的圍困之中，這孤島可真是一座天然的監獄啊。

我問小勇：「可有犯人成功逃脫過？」

小勇搖頭，「大概並沒有。這裡的伐木工告訴我，曾有人想要憑著一塊木板，游到對面島上，但游到一半就回來了。」

「這個人倒是機靈……只要活著就有機會，死了也就什麼都沒了。」我想也沒想，隨口說道。（二二）

監獄 義大利

上一則

偶遇真土豪

下一則

臘月地爐紅

延伸閱讀

科技公司執行長 涉女廁偷窺遭逮

科技公司執行長 涉女廁偷窺遭逮
科技公司執行長女廁猥瑣偷窺遭逮

科技公司執行長女廁猥瑣偷窺遭逮
冤獄20年重獲自由 他赴喬治城大學任職 受害人家屬憤怒

冤獄20年重獲自由 他赴喬治城大學任職 受害人家屬憤怒
囚犯公路上想逃 試圖踢破警車窗

囚犯公路上想逃 試圖踢破警車窗

熱門新聞

富貴迫人來

2023-01-20 02:00
俄羅斯漢學家及近代史專家潘佐夫繼《毛澤東》及《鄧小平》後，新作《蔣介石：失敗的勝利者》由聯經出版。（聯經提供）

曾寫毛澤東、鄧小平 俄史家形容蔣介石「失敗的勝利者」

2023-01-19 18:09
DIDI師傅正在包著薩莫薩餃子。（李源．圖片提供）

印度餐館打工體驗（上）

2023-01-23 02:02
色彩美麗的春捲，令人食指大動。（本報系資料照片）

金門春捲傳奇

2023-01-21 02:02
倩華∕圖

咪咪姊的飯友團

2023-01-22 02:02
2005年莊因在密爾比達市評析博愛中文學校書法展，並當場揮毫，致贈圍觀民眾。（本報系資料照片）

快樂地活，了斷地走——莊因模式

2023-01-20 02:02

超人氣

更多 >
老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年

老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年
槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地

槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地
槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷

槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷
華州槍擊案3人喪命 21歲槍手與母親通話後飲彈自盡

華州槍擊案3人喪命 21歲槍手與母親通話後飲彈自盡
殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍

殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍