所有的大海都是相通的（二二）

我笑了笑，說她這幾天，跟那個義大利 人打得火熱。好幾次看見那男人開了車，在餐廳門口等她。

小勇點頭，沒吭聲。

那天，他帶我去他工作的伐木場。伐木場在一座荒島上，四面都是海水，最近的是東面那座小島，遠望，好似一張樹葉飄在天邊──那裡屬於另一國家的管轄地。沒想到島上有成片的木房子，斜的坡頂，窗戶很低，門窗因年久失修已經變形，甚至東倒西歪。從前的伐木工就住在這裡面，還有守林人。

「更早以前，這一帶住著囚犯，他們也做伐木的工作。」小勇指著四周的海水告訴我，「因為沒有通往外界的路，囚犯一旦被關到這裡，相當於等死了。

「在這裡，根本不需要什麼看守，沒有人能逃出去。即使逃到海裡，也很少有人能游上岸。即使能上岸，也會活活凍死。這裡的冬天太冷了，夏天也好不到哪裡去。」小勇說。

我多少有些震動，儘管在此之前，也知道一些關於這個小城的歷史。比如，這是一座由囚犯建造的城，這裡的土著大都是囚犯和監獄 看守們的後裔，可我並沒有去想更多、更深的東西。人們來到一個陌生的地方，總是很容易接受它的特殊性，卻習慣性地忽視背後隱藏的東西。

我們沿著荒島的四周行走，人和島都在海水的圍困之中，這孤島可真是一座天然的監獄啊。

我問小勇：「可有犯人成功逃脫過？」

小勇搖頭，「大概並沒有。這裡的伐木工告訴我，曾有人想要憑著一塊木板，游到對面島上，但游到一半就回來了。」

「這個人倒是機靈……只要活著就有機會，死了也就什麼都沒了。」我想也沒想，隨口說道。（二二）