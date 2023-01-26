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林妹妹小傳（四）

孟悟

阿霞安慰她失去了金牌，她怎麼不想想自己的金牌？林玉能跟阿霞講道理嗎？

夜深了，林玉還在獨自練球。「噹、噹、噹噹」，她從小就喜歡聽籃球砸在籃板上，然後落地的聲音，空澈而悠遠、浩蕩而豪氣，似乎有雄鷹呼嘯而過。慢慢的，雄鷹飛遠了，空蕩的聲音從四處傳來，穿胸而過，寂靜地迴響在耳畔，越發顯得冰涼孤獨，被世界隔絕的孤獨。

那夜她做了一個夢，夢裡雲霧繚繞，雲端裡有鋼絲、雲端裡有籃球架，她踩在鋼絲上投籃。她看見籃球架後面的金牌，她知道如果投中了籃，她會得到金牌，但是她從鋼絲上摔了下來。

第三天的決賽，女孩們上半場一盤散沙，進不了狀態。等終於進入狀態的時候，上半場也快結束了。憑著好勝的心理，還有恢復過來的毅力，她們一個球、一個球地追。可惜晚了、晚了，太晚了！笛聲吹響的時候，她們只不過落後三個球。

決賽場上的俄羅斯隊，雖然之前幹掉了美國隊，但自己也是遍體鱗傷、疲憊不堪，兩個主力因傷沒有出場。中國隊完全可以乘勝追擊，如果前兩天不喝酒、不打鬧，認真備戰。可惜一轉身，這千載難逢的金鳳凰，眨眨眼就飛了。

領獎台上，眾人笑得歡喜燦然，如春光下的大牡丹。唯有林玉靜默，雙目楚楚含淚，淚中閃出心酸和不甘。「林妹妹哭了。」網上到處都在傳，美人的淚光，最讓人怦然心動。

有懂她心事的粉絲，借用林黛玉的葬花體，送給了她一首詩：「一年三百六十日，風刀霜劍苦苦練。明媚鮮妍能幾時，一朝飄泊難尋覓。金光易見落難尋，階前愁殺失金人。怪儂底事倍傷神？半為憐金半惱金：金光忽至惱忽去，至又無言去不聞。昨宵庭外悲歌發，一步之遙銀牌悲。」（四）

雲端 俄羅斯

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