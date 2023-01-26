王幼嘉／圖

1

呂靜被尿憋醒，抬頭看了一下衣櫃上的電子鐘，顯示是半夜一點二十。她輕手輕腳地下床，生怕驚醒枕邊人。

小解後，她摸黑回到床上，感覺丈夫睡得很平穩，絲毫沒受到打擾。但似乎有點太安靜了，平日夜裡那雄渾的鼾聲呢？

呂靜藉著手機 的微光查看，旁邊這個人在蒙頭大睡。「不怕悶死嗎？」她伸手掀開被頭，裡面是空的。她朝自己一側的床頭櫃上看了一眼，丈夫的手機沉睡著，屏幕上並沒有令她心神不安的信息。

呂靜走出臥室，客廳、廚房一片黑寂。她來到兒子的房間。兒子平時住在自己的公寓，難得回家。她輕輕推開臥室的門，看到裡面緊閉的浴室門底下透出微弱的光亮。隔著門板，隱約傳來丈夫的聲音。

狗改不了吃屎！呂靜怒火攻心，差點罵出了聲。

看來，現代版的狡兔，沒有三窟，也有三隻手機。她深深吸了一口氣，沒有砸門，也沒有咆哮，只是悄悄回到床上，在黑暗中思索下一步該如何行動。

半小時後，丈夫躡手躡腳地溜回臥室，輕巧地鑽進被筒，均勻地打起鼾來。

2

呂靜，五十一歲，江南S州一家商貿公司的副總。從公司底層財務做起的她，有著江南女子的精明和務實。雖沒有傲人的學歷和背景，她靠小角色的勤快可靠和眼力見識，在腥風血雨的職場上，溜著邊兒一路上行。

不招男人惦記、不惹女人嫉恨，是呂靜並不引以為傲的優勢。所謂「沒有存在感的存在，才是最聰明的存在」，在公司內永不消歇的人事鬥爭中，身邊的同事換了一撥又一撥，她在公司的職位和身價，卻在悄無聲息地水漲船高。

買房、買車、供兒子留學、為老公自費出書，這個小個子的江南女子憑一己之力，給家人帶來了「小確幸」的生活。從最初幾十平米的職工宿舍，到一百多平米的市區塔樓，如今她的家是一幢四百多平米的花園洋房。有八卦說，她家的資產已經上億。

中年發福的呂靜年輕時就不是大美女，讀書那會兒，男同學的眼睛都盯著校花、班花轉，她度過了一個不被打擾，也沒有故事的青春年代。呂靜甚至認為，她此生或許只能跟縣城裡某個身材短粗、滿臉油膩的生意男，綁定在一起了。

感謝老天冥冥中的安排，讓她在工作以後，經由他人的牽引，遇到了自己做夢都不敢奢求的青年俊彥。

呂靜初見鄒好時，感覺有點恍惚。眼前這個男人，彷彿是從舊時代的電影 裡走出來的書生。圓圓的眼鏡透出一種恍如隔世的書卷氣，混血般的臉龐高貴又蒼白，舉止謙雅而拘謹，讓她想起了老照片裡國民時代的大文人徐志摩。

見慣了周遭吆五喝六的粗俗男，這位彬彬有禮、溫文爾雅的讀書人讓呂靜如見幽蘭。她無法想像，她這個只懂記帳、核帳的小會計，和一個「民國書生」有什麼因緣際會。自古才子配佳人，眼前這位雅公子難道真的會是她呂靜的嗎？

鄒好時玉樹臨風的儀表和名牌大學的文憑，滿足了呂靜的虛榮，他的儒雅和柔弱也激發了她母性的光輝。溫柔的情感從她內心湧起，她有一種想把他照顧好的衝動。

呂靜雖未談過戀愛，但她屬於那種天生懂套路的女人。獵物在前，她並不生撲，反而採取欲迎還拒的姿態。這一招果然奏效，一向被動矜持的書生被呂靜的冷淡撩撥起來了，男性的征服慾和勇氣開始膨脹和聚集，他向呂靜發起了詩情畫意的情感攻勢。

面對文科生密集的棉花炮彈，呂靜的假抵抗顯然是蒼白無力的，她的陣地迅速失守。讀書人滿腹的詩書華彩，此時都化為了耳鬢廝磨的綿綿情話，讓呂靜沉淪於溫柔鄉中不能自拔。

3

鄒好時，五十三歲，S州地方報社副總編。三十年前從北京 一所名牌大學畢業。他原本有機會留京工作，但因為對「獨在異鄉為異客」的生活充滿恐懼，便主動要求到離父母家最近的S州當報社編輯。對他來說，有母親的地方才是「此心安處」。（一）