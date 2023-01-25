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2023年才開始 美已39大規模槍案70死167傷

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

又是秋天（四五）

凌珊

雪雁壓低聲音重複道：你知道他回去幹什麼？他回去結婚呢！

汪彤不聽則罷，一聽彷彿心臟都失重了，腦子被吸空了，胸口不知道哪裡疼痛。

劉老太說的，雪雁繼續道，問你還要不要。劉老太倒是好意，說畢竟大家都是女人，應該讓你知道。

少凡是去上海跟那個女孩結婚。汪彤腦子裡立刻劃過抽屜裡女孩的大頭照，心裡甜酸苦辣滋味千萬種，彷彿天塌地陷了。她愣愣地聽著，心裡只是震驚，全世界都知道了，惟獨她不知道。雪雁接下來的話她都聽不見似的。

接下來的幾天，少凡在屋子裡轉來轉去，汪彤瞅他說話的眼神游移，倒真像是吞吞吐吐，藏著許多祕密。可是汪彤不想問，她希望少凡能自己主動說。她甚至故意提起機票的話題，讓他意識到，她知道他是去上海而不是去四川。

少凡卻像沒事人一樣說，先去上海是要辦理工作上的事情。汪彤死心了，既然他不願意說，她就一定不會問。

雪雁就嘆氣道：既然沒法交流，那寫信好了。信上更能表達清楚。

汪彤想想雪雁的方法，也是沒辦法中的辦法。即便是她孤傲，不聞不問，難道心裡就真的容忍了嗎？既然她不肯拉下面子，少凡也不肯說明白，難道就讓兩個大活人自己打敗自己？誰說的，書呆子的情商低，博士的情商就是負的。汪彤想想，看來她只好寫信了。

她坐到書桌前，心中感哀，沒想到給少凡寫的第一封信竟然是這樣的信。她拿起筆，更是千言萬語不知從何說起，開頭一句：My Dearest Fan，眼淚就下來了。

從前兩人最親密的時候，都是她叫他「凡凡」。少凡一句話不順耳，汪彤的小拳頭早就劈劈啪啪落到他的肩頭、背上。（四五）

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