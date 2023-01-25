所有的大海都是相通的（二一）

藍姨仍在她的崗位上默默做著「煎炒烹炸溜」，碰到我有事相詢，也是一副「我什麼也不知道，你看著辦」的表情，好像這裡的一切與她無關。

如果不是後來發生的事情，我以為那個夜晚不過是當事人酩酊大醉後的無聊囈語，很快就會被一陣大風颳得無影無蹤。在這世上，有太多這樣的夜晚被輕輕地翻過去，沒有誰會留意它們的存在。

沒有客人光顧的午後，我也會出去轉轉，去碼頭那邊看各國船隻，有即將駛往南極洲的，也有從那裡歸來的。一些年輕女孩成群結隊，行走在通往海邊的木板路上，嘰嘰喳喳，神采飛揚。

那天，我路過一家旅行社門口，一時衝動，拐進去問，有沒有那種去往南極的「最後一分鐘」船票。裡面的人告訴我，那種船票很難買到，輪船公司直到最後一刻才會放出來。

「不過，你可以留下聯繫電話或郵箱，如果有，我們會通知你的。」

我想，那就留個郵箱吧，等看見時，估計也是幾天之後的事了。想去南極的人實在太多，但我向來不喜歡跟風，沒有很強烈的一定要去的慾望。

期間，小勇來過餐廳一次。那天，恰巧凌娜不在，藍姨也去了市場街買菜。小勇想問我借一點錢。我問多少，他想了想，報出一個數字。我想也沒想，就給了他。他已在伐木場找到新工作，白天幫人搬運木頭、晚上看倉庫，食宿全包。吃的還湊合，只是住的地方沒暖氣，常常半夜被凍醒。

好幾次，我都想問他，那天晚上為什麼沒來。凌娜跟瘋了似的，一直在胡言亂語。但我忍住了。

倒是小勇問起凌娜，問她最近怎麼樣、店裡生意好不好。（二一）