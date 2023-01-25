傾盆大雨時，看見窗外死魚、青蛙的浮屍，繞屋子打轉，瑪莉覺得自己及三層樓的房子也漂游在汪洋中。她擔心腐屍的細菌汙染水源，開始喝瓶裝水，又想起聯合國說量產的寶特瓶是碳排大元凶。

彷彿看到自己和馬克、酷比坐寶特瓶砌成的方舟，飄搖在水裡、風中，轉啊轉成宇宙的一小點，成為地圖上消逝的亞特蘭提斯。

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暴風吹垮大樹、壓斷電線，導致社區大停電。處於狂鹿症觀察期的王威廉 在家靜坐，看風看雨，越坐越像一棵扎根的巨木。

他回想兒時想當太空人的弘願，違背父母心願來美國念社會學，來密西根享受開窗涼風拂面的自由。暴雨大水中滅頂的掙扎，瞥見法蘭克‧萊特百年前設計融合大自然有機建築的驚艷，懷裡濕冷、顫抖的小鹿怦怦的心跳……走過人生極險，生命消滅在眨眼瞬間，人的念頭流泛，唯有像樹木盤根錯節地扎根，才能力頂紊亂身心的狂風暴。

他用電腦專長，設計物資配對的App 傳給瑪莉和馬克，聯繫住戶安裝新App，應對社區停電。大家可登記須協助事項，App配對人力、物資，送出備用發電機、手機 充電寶、有看病拿藥需求的家庭、或是送餐盒到行動不便老者的家。摸黑的夜，App物資配對成功，連續跳出的鈴聲像安魂曲，在寂清的社區中奏出安定的旋律。

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餘暉映照，延伸的晚霞將整個社區染上柔和的金黃色。瑪莉、馬克碰到遛狗的黛比及戴草帽的蘇珊大姊，手機同時響起App配對成功的鈴聲，「酷比」及白貴賓在背後汪汪叫。他倆轉身，看到羅馬簾拉起，王威廉在窗前揮手。 （全文完）