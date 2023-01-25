趙梅英／圖

比賽結束時，許多隊員都哭了。想想四年前，中國隊還衝不出亞洲，被記者罵得狗血淋頭。如今揚眉吐氣，終於出了一口惡氣。

世錦賽場，林玉戰功赫赫，回國後就當上了隊長。那年林玉才二十二歲，可以說是歷屆國家隊最年輕的隊長。她冷靜成熟，關鍵時刻的沉著果斷，讓教練覺得此人堪當重任。

緊接著就是亞錦賽，林玉領銜的中國隊輕鬆奪冠，也輕鬆拿到奧運 會的入場券。那個晚上，林玉做了一個夢，夢裡有奧運的金牌閃閃發亮。她沒有告訴任何人這個美夢。她很清楚，籃球還是歐美的天下，中國女籃的身高、彈跳、爆發力、扣籃技術，比起國外的同行，還是有差距。中國隊雖然拿過世錦賽的銅牌，說起來似乎是世界第三。但是內行都清楚，那次世錦賽，美國、俄羅斯 等籃球強國，把精華部隊放在國內，派出來的都是剛出茅廬的新兵。

奧運會就不一樣了，各國都以精兵強馬亮相。那次奧運會，上面給女籃的任務是爭三保六，上爭第三名、下保第六名，不是很難的一個任務。那個時期的中國女籃，達到一個前所未有的黃金期。既有林玉這樣的核心後衛、遠投高手，又有高大靈活的前鋒；中鋒阿霞威武神勇，歐美人也搶不過她的籃板球。一米六八的林玉和二米○八的阿霞，是奧運球場上一道絕美的風景，一個在密集的高人中迂迴穿插，見縫就傳球、見縫就遠投。一個是能攻善守，籃下威力巨大，像一面移動的火炮牆。

奧運賽場上，中國隊除了第一場與西班牙交手時，贏得咬牙切齒。到了後面，一個個如龍似虎，以風捲殘雲之勢，把對方打得七零八落，順風順水進了半決賽。

半決賽上遭遇勁旅古巴 ，為了對付氣勢洶洶的古巴，中國隊曾做過長期的備戰。槍聲一響，林玉和阿霞一前一後，交錯扯動，控球與傳球、遠投和籃板球，中國隊破壞了古巴的進攻。到了下半場，更是勢如破竹，林玉和她的姊妹像得了神的威力，摧枯拉朽，把不可一世的古巴隊打得沒了脾氣。

終場的笛聲響了，她們還想繼續打，還想繼續表演下去。在中國的籃球史上，從來沒有這麼精采絕倫的表演。足足贏了古巴隊四十分，開天闢地的記錄啊！

進入決賽，意味著至少吃定了銀牌。女孩們提前完成了任務，又創造了歷史，她們抱在一起又跳又喊、又哭又笑，失去了常態，居然把教練抬起來，拋向天空。只有林玉一人站在一邊，沒有哭、沒有笑，她靜如止水，眼睛裡沒有一絲喜悅的閃動。她朝她們喊：「比賽還沒有結束，我們要去拿金牌！」

「林妹妹想吃金元寶啊？」阿霞嘻嘻地對她笑，「我們能吞下美國隊嗎？」

美國隊是世界第一強隊，銅牆鐵壁，無人可破。女籃出征前，上面早交代了，跟美國人交戰，只要鬥志昂揚，不被打得落花流水便成。可是這屆奧運會，美國這頭鋼老虎因突發因素，變成了紙老虎，在半決賽被俄羅斯打殘了，再也不可能同中國隊見面。奧運賽場瞬息萬變，一切都有可能，一切都有不可能。

籃球隊裡，上上下下十多人，只有林玉一個人夢過奧運金牌。籃球能拿奧運金牌嗎？是春天的夢，還是黃粱一夢？說出來不怕人笑掉滿嘴的牙？提前拿下奧運亞軍，女孩們已經飛天了。

回到奧運村的宿舍，她們像林子裡的一群麻雀，靜不下心、停不下話。夜深了，她們還在笑、還在鬧，有人居然開了香檳。領隊和教練也不怪，個個都激動得滿臉通紅，滿臉的笑。

林玉不聲不響，一個人自哀：籃球不是單人項目，不是體操和跳水，只要一個人能靜下來，就能控制全局。

等到第二天訓練，幾個主力居然集體消失，她們去城裡逛街和購物。她們說過，從前參加比賽，只進出賽場，從沒好好看過異國的風景。最讓林玉氣惱的是，阿霞也不見了。阿霞的一個好姊妹是跳水冠軍，但這次奧運嚴重失誤，最後一跳時屁股朝下，吃了個鴨蛋，快到手的金牌就這般飛了，她哭得人都空了！阿霞要去安慰她。（三）