這一天汪彤收到三角園公司的一個電話，她申請的工作竟然拿到聘請了。汪彤既興奮又擔心，畢竟是第一份工作。擔心的當然是路途太遠。

少凡說：這麼遠，來回三個小時，每天上班時間都搭在路上了。

汪彤不吱聲，少凡知道汪彤喜歡洛麗，除了首府外，也是中國人多，生活比較方便。當初還是少凡送她去面試 ，別看汪彤做司機也有兩三年了，卻是個熱愛本土的司機，高速是不上的，不敢。如今要少凡天天接送，那不是本末倒置，也是得不償失，他還要不要工作了？兩相權衡都不可行。

汪彤說：那不如先租個房子住下來，看看如何再決定。少凡也只好同意。

少凡又給她介紹了幾個從前的朋友，算是互相照應。少凡特別請朋友吃飯。女生加上室友，四個人到Golden Corral大吃一頓。

回來的路上，少凡感嘆：士隔三日刮目相待，這女生兩年沒見，要把眼珠子摘下來看，怎麼那麼能吃呢？少凡說，真看不出來，比我還厲害，五盤。

汪彤笑，想起從前大家在學校餐廳打工，然後去中餐館 吃自助餐，比賽看誰厲害。最後是清華的博士男生勝出，七盤。

年輕有為啊，不如把脖子打開，往裡倒算了。少凡說。

汪彤一周在洛麗工作，周末還是回到少凡處，一切都是暫時的，蘭亭的東西自然也沒有動。少凡這一陣卻嚷嚷著回國探親，汪彤只當他是出來久了回去看看。她剛工作，自然不能一上來就請假。

她樂呵著看他張羅，直到有一天雪雁打來電話，說：你知道他回去幹什麼嗎？雪雁剛從台灣回來，從林雪雁變成了秦太太。婚姻生死彷彿一層薄膜，給瞬間擁有了這種經歷的人，添加上一層淡漠的傷感寧靜。（四四）