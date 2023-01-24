所有的大海都是相通的（二○）

屋子裡很熱，即使是夏天，這個城裡家家戶戶照樣門窗緊閉，開著地暖。身體好像躺在一張持續升溫的火炕上，正在持續不斷地出汗。這是我第一次了解到一個女人的內心世界，簡直是驚濤駭浪，比海嘯和地震 還可怕。

難道妻子也是這樣的女人？可她在我面前，從來都是溫文爾雅的呀。一旦她表現出某種讓我難以捉摸的行為，我就冷著臉，一聲不吭，直到那個熟悉的她又變回來。

天快亮時，妻子的臉出現在晨光中，還是年輕時的模樣，就像方才從熟悉的林子裡走出來。我迫不及待地迎了上去，兩個人並肩走了一段，剛一轉身，妻子又不見了。隨即，我看見林子那頭，出現一方湛藍的海水。

5

烏斯懷亞迎來一年中最熱鬧的時節，也是一個最無法辨明身分的季節。儘管湛藍的天空雲彩飄蕩，街頭鮮花綻放，但遠山依舊白雪皚皚，空氣中瀰漫著清冷而枯寂的氣息。太陽照到的地方，萬物舒展開來，蓬鬆、歡快，有種熱乎勁兒。而在山地的北面、樹蔭下、房屋的背後，依然冷氣逼人。

這裡的夏天蘊藏著春的生機、秋的蕭瑟、冬的嚴酷，即使最放蕩、最熱情的人來到此地，也不得不有所警覺。

隨著夏天到來，來「隱」餐廳吃飯的遊客越來越多，經常一窩蜂似地擁來，七嘴八舌地點菜，看到什麼都感到新奇。儘管他們不過離家數日，卻像是在外面跋涉了許久，迫切尋找旅途中的避風港。而餐廳的女主人，大概是去尋找新的避風港了，總在外面遛達，還說悶了一個冬天，也該出去透透氣了。

我不得不身兼數職，既要傳菜、上菜、收拾碗筷，還要負責收銀、算帳，儼然一個掌櫃的。（二○）