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影／北加州又傳槍擊案 奧克蘭晚間槍戰1死7傷

北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事

入侵（八）

賀婉青

當地衛生局已經公告附近居民，見到走路歪斜、瘦削的鹿都要通報，衛生局會將生病的鹿送治隔離。

威廉跟小鹿有近距離接觸，需要觀察一年，度過潛伏期，才能確保沒有感染狂鹿症。王威廉顧慮已有變種新冠病毒的威脅，不想再添家人的心理負擔，沒有告訴在台灣的爸爸、媽媽，僅申請在家辦公，把觀察期當成時數長一點的隔離。疫情期間，隔離已成常態，旅行、出差後都須隔離。

一如往常，瑪莉帶上紙袋，裝入自栽的蔬果，跟馬克遛狗到巷尾，送上多做的愛心餐盒，放在王威廉門口。酷比先停下來，瑪莉蹲身把紙袋往門廊推近一點，怕下雨打濕。沒人察覺王威廉的不一樣，只有瑪莉跟馬克知道祕密。

秋天新冠疫情再起，大家關回家裡，避免出門。

瑪莉在家常滑手機，資訊從社群八方湧入，破解之前的謎團：走路失序的鹿、黑壓壓的蟬群，破壞了社區數十年慣常的寧謐。她這樣的老住戶感覺被侵犯，怪罪新住戶改變現狀，其實他們多想了。春天滿山遍谷的蟬鳴，不是蝗害，是數以百萬蟄伏十七年的蟬集體破土而出，密度高達每英畝一百五十萬隻，求偶發出的聲音超過九十分貝，大約是吹風機在耳邊的音量；驟然歸於穆靜，則是幼蟲鑽入泥土蟄伏十七年沉潛的開端。

穿土而出的是人類的想像力，不是異象、妖孽。

生物聲嘶力竭地鳴唱，吸引異性交配，生命的張力奔放炙烈。大自然生生不息，生態進化、氣候變遷，沒有東西能停在原點。

接連三場暴雨，吹倒巨木，壓垮鹿的棲息地，鹿在後院奔跑的景像已不復見。（八）

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