雪雁寄過來婚紗照，真是金童玉女 。就可惜悲喜同在，臉上的笑都是保守的。汪彤心裡不免感傷起來，怎麼趕著、趕著又到了大觀園，真是天下沒有不散的筵席。當初大家一起歡笑嬉戲，如今卻都要各自為家了。誰說的姻緣天注定，雪雁的婚姻是注定與父親的生死相關了，還是婚姻本不該受任何因素影響呢？

天色漸漸黑了下來，汪彤的肚子早像壓久的腿麻痹了，不餓了。肚子不咕嚕了，門鎖卻「嘎達」響動，一陣風湧，少凡走了進來。少凡的臉色依舊不冷不熱，眼神也迴避她。汪彤自然不想追問，為何這麼晚才回來。就算是平常，汪彤也不會追問，她最討厭的就是刨根問底。他不說，她自然不會問，他如果想說，自然不用她問。

少凡卻轉身慢慢騰騰地從公文包裡拿出一樣東西，遞到汪彤眼前。玫瑰，汪彤眼睛一亮，腦子裡叮鈴鈴一響，今天是情人節啊！她的心裡一陣狂喜。這一枝紅玫瑰像太陽，立刻把屋子照亮了，連帶著剛才等待的怨尤也一掃而光。

汪彤手裡握著這一枝紅玫瑰，彷彿握著了上房揭瓦的那柄鋤頭，心裡的擔心也跟著放下了。吃過晚飯打理妥當後，兩個人安然入室。少凡也不說什麼，直接拉她入帳。

汪彤的後背咯著床，腿搭到了床下。少凡揚著她的兩條腿，像是臨陣的士兵舉著武器，鬥志昂然加怒氣凜然。杜拉斯《情人》裡的鏡頭啊，梁家輝對著女孩拚命用力，似乎要發洩的不止是情慾，倒像那行動真是有語言的，每一次抽動都像是在說：讓你再挑逗，看你還敢再挑逗。（四三）