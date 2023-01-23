所有的大海都是相通的（一九）

「沒錯，就是我害死了她的兒子。一個人失去愛會死，而我已經不愛他了。他在一艘來往南極的國際郵輪 上工作，每次出門都要一兩個月。他死在返航前的某一天，據他的同事說，是失足掉下去的。但我知道，真相未必如此。」

她雙眼迷離、神情恍惚，完全沉浸在自己的世界裡。那裡有浮冰、火焰和海水，當然也有愛情，任何一樣東西，足以把她拽入無盡的深淵裡。

「我要離開這裡，明天就走。這裡的風實在太討厭了，把我的皮膚都颳皺了，讓我的眼睛失去光澤。我才四十歲不到，可已經滿臉皺紋了。那些皺紋就像魚群，越來越密集，怎麼也趕不走、抹不掉。還有白頭髮，一開始，它們還躲藏在黑髮的下面，現在可沒什麼能遮擋住它們了。

「你大概會問，我為什麼要來這個鬼地方？當然，那又是另外一段往事了。我的丈夫在這裡工作，而我愛他，自然要追隨他而來。真沒想到，我的愛如此短暫，比露水和朝霞還要短暫、比烏斯懷亞的夏天還要短暫。而一個人要是沒有愛，就會變得非常可怕，比魔鬼還可怕、比這裡的風還可怕。一點情誼也不講，比完完全全的陌生人還不如。天哪，我自己就成了那樣的人。」她痛苦地捂住眼睛，好像眼前出現了什麼可怕的東西，讓她不忍卒視。

我驚出一身冷汗，不多的一點酒意此刻完全消散了。這個女人的話讓我感到不安，甚至反感。她為什麼要和我說這些，難道一個女人非要說這樣的話，才能活下去？我感到頭疼，那些話就像黑洞，會把一個人徹底吞噬掉的。

那天夜裡，直到凌晨時分，我才躺到床上。（一九）