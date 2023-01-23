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蒙市槍案／華人跳舞時聽到槍響 以為是春節鞭炮聲

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與蒙市槍案擦肩而過

入侵（七）

賀婉青

他倆在家中，電燈忽明忽滅，電視也斷訊多次。酷比趴在他們腳下，縮成一團。暴風雨滯留的鋒面比預期來得久，還好家在山坡上。密西根各地發出淹水警報，突發大雨癱瘓了下水道，陸地積水，河水、湖水漫淹，電視上看到戶外成水鄉澤國。

馬克開出輕型卡車福特皮卡，「一起去找小鹿斑比及你的車吧！」

外頭的雨收斂了野性，從暴灌成了細雨，天空一角露出了陽光。

威廉抱起斑比，放入自己的外套內裡，用體溫幫牠取暖。斑比身體不停顫抖，還打了幾個噴嚏，王威廉被噴出的氣流刺激，也打了大噴嚏，趕快用手捂住嘴。水慢慢退下，發現石床躺一隻流口水的母鹿，搖頭晃腦，似乎受到撞擊或刺激。王威廉不敢接近，在手機地圖按下了定位，先送小鹿到動物中心庇護，再請動物中心拯救母鹿。

開到動物收容所，停車場到處是找停車位的車輛，馬克繞了幾圈才找到停車位。收容所的大廳，有人抱小兔子、浣熊、小鳥……各式被暴雨衝散、無家可歸的動物。王威廉從外套內裡拿出斑比，小鹿經分類後，送到獨立小房間照顧。義工將小鹿抱在懷裡擦乾、拍撫，盡母親的義務安慰牠。他們報告還有一隻母鹿在河床，看起來很虛弱，需要轉送到動物醫院去治療。

三天後，當地衛生局打電話告知王威廉，母鹿及小鹿發現患有狂鹿症。病菌會影響中樞神經系統逐漸退化，導致消瘦，走路傾斜、顫抖，最終腦組織空洞而漸進式死亡。狂鹿症是傳染病，蔓延快速，經由唾液、尿液，透過水源傳染。（七）

威廉 暴雨 手機

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