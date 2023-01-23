趙梅英／圖

林玉這個姑娘生得輕盈纖巧，瓜子臉，煙眉水目，清麗動人的模樣兒，一看就像林黛玉。像林黛玉的女孩應該多才多藝，比如琴棋書畫，不！林玉從小就愛打籃球，而且喜歡同男孩對打，天生高超的籃下技術，眾多男孩望塵莫及。但是人們還是愛喊她「林妹妹」。為了甩掉「林妹妹」的帽子，林玉每天腿綁沙袋，苦練引體向上，直到胳膊上起了明顯的三角肌。林妹妹有三角肌嗎？但是人們還是喜歡說：「走，去看林妹妹打球，兩個男孩都擋不住她。」

林妹妹打球成了當地一景，當媽的似乎並不開心，她對女兒說：「別練了，玉兒，你生來是林妹妹就當林妹妹。我看你的肩膀越來越寬，女孩子本是柳葉肩的，幹麼要練成方肩頭？還是去跟雲燕姊學舞蹈吧。」

雲燕姊和林玉是同個外婆的表姊妹。面對林玉母親，父親總是幫女兒擋話：「你啊你，全是偏見，燕雀安知鴻鵠之志。」

母親對父親笑道：「玉兒這個身高，莫非還能吃籃球專業飯？」

林玉母親比較固執，她想按照自己的理想塑造女兒。她在暑假把林玉送到才藝學校學習古典舞，林玉聰慧，學什麼都快，學校還把林玉的定妝照，放到招生 海報上當廣告。很快就有影視劇組聯繫學校，想讓林玉去拍林黛玉的童年，就幾個鏡頭。林玉坦誠告訴母親，她沒有這個心。她的心還在籃球上，她想參加少體校的集訓。

體育老師向少體校推薦了林玉。少體校教練看著林玉的模樣，對體育老師笑：「風能吹歪的美人，你沒開玩笑吧！我們搞的是體育，不是藝術。」

體育老師便說：「先看一場比賽吧！」

比賽一結束，林玉便進了少體校。林玉的個子在同齡女孩中不算矮，但是一進體校，感覺就像一隻兔子在和一群長頸鹿講道理。林玉知道自己致命缺點，不易搶到籃板球，難當前鋒，便猛練投籃技術，特別是遠程投籃，三分球神技。每天早起晚睡，要在高個子的叢林裡，尋找生存空間，除了練苦球，還須打巧球。

周末回家她絕不休息，爸爸和哥哥都是她的陪練。機關籃球場上，哥哥陪她練進攻、爸爸給她餵球。那天雲燕姊一家也在林玉家裡，雲燕姊一家大開眼界，見識了林玉的投籃神功，三分球遠投，百發百中。眾人看得眼睛定了，嘴都張圓了。

雲燕媽邊看邊感嘆：「玉兒別學舞蹈了，以後為國爭光。」

林玉母親的眼睛裡閃出惋惜的光，她搖頭輕笑：「玉兒能去奧運 嗎？我擔心她走錯了路。」

林玉走自己的路。她出眾的球技，引起了省隊的注意。省隊的教練先是眼前一亮，然後是無限遺憾：「再長高一些、再長高一些，只要上了一米七！」

很多年後，她還是會想起少體校的歲月，眼前閃出水墨一樣的畫面。冬天的清晨，白茫茫的霧翻來滾去，瀰漫在城市的天地之間，模糊了遠山和近水、朦朧了高樓和街道。當醒過來的太陽刺穿了濃霧，一抹亮光落在林玉的肩上，也落在畫了刻度的牆壁上。

晨練結束後，教練親自給她量身高，人在清晨，身體處於最高的時間段。靠在測驗牆上，林玉挺胸抬頭，教練每天都在說：「長、長、長，快點長！」教練在一米七的位置上畫了個紅槓，醒目的紅槓、驕傲的紅槓，總是嘲笑著林玉。

高傲的紅槓還是擋不住林玉的腳步。省運會一結束，她一腳邁進了省體委的大門，十六歲的她進了這個門，就吃專業飯了，每個月都有工資和獎金。林玉更加玩命了，悠悠而去的時光、悠悠而去的春花和秋月，林玉的遠投神功，已到了爐火純青的境地。她能「插」會「鑽」，在高人的森林中瀟灑自如。一旦有了時機，便快速遠投，三分球那個準、那個狠，總是在關鍵時刻挽救了全隊。

每一次全國大賽，林玉都會引起上面的注意。國家青年隊的教練看好她，卻嘆息她只有籃球的天才，卻沒有籃球的身材。林玉不信命，不信矮子登不了最高峰。機會很快來了，那個期間，國家隊忽然解散，要重新組建。中國隊在亞錦賽慘敗南韓 和日本，連亞洲也無法衝出。堂堂十幾億大國，居然被打得鼻青臉腫，媒體挖苦起人來，簡直是椎心刺骨。（一）