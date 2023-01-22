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又是秋天（四二）

凌珊

她巴巴地看著飯菜，肚子裡咕咕叫，想想還是等少凡回來一起吃吧。少凡今天卻好像愛因斯坦相對論裡的那個老頭，對著美女跟老頭，美女飛快，老頭就是時間都停頓了。汪彤左盼右盼，還是不見人影。

她想起打電話，可是自己公私分家，從來不打電話到少凡辦公室，她最恨的就是辦公室跑進來私人電話，倒像是家庭婦女，整天把人管得緊緊的。她嘆口氣，現在也只有乾等了。

汪彤站在窗前，隔著百葉窗朝樓下望。通往大道的小路連個車的影子也沒有，旁邊公寓裡的老人倒是準時在外面散步了，甩甩手、扭扭身子、扭扭脖子。少凡跟汪彤飯後散步，經常會碰到這幾個老頭、老太太。

有幾次邵峰也跟著走。邵峰是醉翁之意不在走，只在猜附近的房價也。環繞著公寓有很大一片住宅區，深深淺淺、幽幽靜靜，紅磚房子、大鐵門，看起來就很氣派。

少凡說，這種房子都很大，卻不見得有多少人氣。君不見只見樓房不見人，個個都像狄更斯小說裡的豪宅。

汪彤說，聽說有個很有名的科幻小說家就住這附近。

邵峰對科幻作家不感興趣，只幻想要攢多少錢，才能也到這樣的洋樓裡做主人。

現在邵峰早搬出去了，和一個美國人分租。英語突飛猛進，他說，老婆也在辦簽證，等她來了，就自己找個房子出去住。

10

汪彤有一陣沒見到雪雁了。前一陣雪雁父親去世，肝癌晚期，走得很快，六十出頭而已。雪雁講起來，就傷心得要命，一點福沒享到，才剛熬出點頭就走了。

雪雁父親臨終前的要求就是能看到她結婚成家，所以她跟秦唐先回台灣行了婚禮。少凡跟汪彤一起湊了分子。（四二）

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