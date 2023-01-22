所有的大海都是相通的（一八）

「那你為什麼要來這裡呢？」凌娜的聲音在我耳旁突兀地響起，我欠了欠身，心裡一陣慌亂，很怕這個醉醺醺的女人真的說出什麼來。

我抬了抬頭，似乎看到那個熟悉的身影。但這只是幻覺，外面什麼也沒有。太晚了，那個人不會來了，而風再次席捲而來。這回，它們像是從一根竹管子裡升上來，帶著類似「嗚咽」的聲響，就像一群老人坐在荒野裡哭。

我回頭望了凌娜一眼，她臉色酡紅，黑褐色的眼睛裡放著光，好像體內某個地方正在燃燒。

「你準會想，我這個女人真是無恥透了，自己的丈夫屍骨無存，還在這裡想另外的男人。沒錯，我就是一個毫無羞恥感的女人。羞恥感算什麼東西呢？我只想愛。我不能沒有愛，更不能假裝自己還愛著一個死人。三年了，我試過，但根本做不到。我不能把自己鎖在一間黑屋子裡，除了吃飯、賺錢，什麼也不做。對我來說，沒有愛，就是死。甚至比死還可怕。」她的聲音裡夾雜著風聲，好像是那些風替她說出了一切。

「三年前，我第一次看到他時，他在一個停車場的垃圾桶裡撿吃的。是我收留了他，同時，也愛上了他。那時候的我，雖然還有丈夫，但我已經不愛他了，至少沒有像從前那麼愛他了。我是想和我丈夫離婚的，特別是在遇見他之後。但老天沒給我這樣的機會。丈夫的意外離世是對我的懲罰，我接受了它。三年來，我每天都在悔恨和自責中度過。屋子裡的那個老女人，你也看見了，她是我的婆婆，每天像影子一樣跟著我，監督我，總覺得是我害死了她兒子。」說到這裡，她居然發出一陣大笑。（一八）