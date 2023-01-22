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入侵（六）

賀婉青

女主人從屋內拉一條及腰的黃金獵犬出來，「酷比、酷比！」大聲吆喝、使勁地控制牠不往前暴衝。男主人拿獵槍指王威廉，要他往前走。

暴風雨天，外面闖進一個亞裔青年，臉上斑斑血跡、一身骯髒，不知意圖，子彈已經上膛。

「你想幹什麼？」

王威廉像陰屍，牙齒打顫，兩手高過於頂，像是膜拜上天，「我……我的車被沖到溪……溪流，卡……在水……上，我需要幫忙！」

瑪莉進屋，將酷比放入地下室，請王威廉入內，拿浴巾讓他擦乾濕漉漉的身體。往下滴的雨水弄濕了瑪莉家地板，瑪莉進房又拿了幾條浴巾給他。馬克問他全名、住哪、有印象車卡在哪、附近有識別的標的嗎？

瑪莉端來一杯熱巧克力，要他先喝暖身軀。王威廉捧起熱騰騰的杯子，裊裊熱氣升起，凍僵的腦袋慢慢有了畫面。王威廉打了寒噤，手，指向他走來的方向，一棟等邊三角形一層樓的住家，矗立在河岸上，像是鑲在石壁上的飛鏢。還有一隻在土丘上站不穩，全身顫抖的小鹿斑比，發出「呀──呀──」，跟天空一群黑色的烏鴉對喊，即將被急漲的大水推入溪流，或是被虎視眈眈的鴉群分食。

「那是著名建築師法蘭克‧萊特設計的房子，在長松路上。對了，我是馬克、太太瑪莉，還有小狗酷比。你叫什麼名字？住哪？」

「我叫王威廉，從加州搬來。」

瑪莉不可置信地轉身看馬克，問：「你開電動車嗎？」欲緝捕的人竟然登堂入室！

王威廉點頭：「我的車沒關係，我們先去救小斑比。可憐的牠出生就被狂風暴雨交擊，一定嚇壞了。」

瑪莉跟馬克收起疑慮的眼神，將追緝的念頭拋在腦後。（六）

威廉 加州 亞裔

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