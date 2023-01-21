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中國何時恢復十年多次簽證？駐美使館發言人回應

又是秋天（四一）

凌珊

愛德華說：那是belief，信念和祈求還是有差別的。

汪彤喜歡這樣的神聊海聊，漫無目的，天馬行空，想到哪裡聊到哪裡。外間廚房裡少凡的飯菜早做好了，見她還不過來，只好進屋叫她。汪彤趕緊答應著，關了機器去吃飯。

第二天，汪彤回來，鑰匙窸窸窣窣打開門，走進屋發現少凡還沒回來。汪彤於是進臥室，隨手打開電腦，劈劈啪啪一陣開機聲響，汪彤嚇得差點沒跳起來。整個螢幕上，昨晚跟愛德華的聊天記錄天兵天將、大隊人馬排列著往她眼前蹦。天啊，她記得自己是先關了機才去吃飯的。她立馬身上出了一層汗。

少凡也絕了，看過了還就這麼放著，也不刪掉。難道是要留給她看？汪彤再仔細看看，倒也沒說什麼，不過是閒聊而已。

汪彤心怦怦跳著，趕緊去做飯。一直跟少凡說不再來往，看看現在這談話記錄，鐵證如山啊，還有什麼好說的？尤其是那上面一句句：你去哪裡了，我正在找你，哪裡像不相干的人，倒像是非常相干的人。將功贖罪吧，多做幾個好菜，等少凡回來，跟他陪個不是肯定要了。

汪彤邊做飯，腦子裡邊七上八下胡思亂想。其實少凡應該明白，她再怎麼胡說八道，人不是還在他這裡嗎？管她跟誰聊天呢，都是想像空間裡的虛擬罷了。汪彤胡思亂想著，手腳不停閒，劈里啪啦一桌子飯菜就給她準備好了。

少凡回來一定會樂死，從來都是衣來張手、飯來張口的人竟然也會做飯。汪彤心裡美滋滋地暢想，自己可不就是一個上得廳堂、下得廚房的好女人嗎？做飯有什麼了不起，不是不會做，而是不稀做。這麼聰明的人想做什麼都會成功的，別說一點兒飯菜，不做而已，做了肯定好吃。（四一）

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