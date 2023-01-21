所有的大海都是相通的（一七）

她笑著拿起酒杯，一飲而盡。

這注定會是一個漫長而痛苦的夜晚，但我無法擅自結束它。我給凌娜，也給自己倒了杯紅茶，茶葉的香氣瞬間彌散開來。

「喝口茶醒醒酒吧，小勇會來的。可能有事耽擱了。」這麼說時，我知道他八成不會來了。

前幾天，小勇來過餐館。我從來沒見他那麼狼狽過，比超市裡看見的那次還要淒慘。頭髮亂蓬蓬的，衣服上沾滿汙垢，大概好長時間沒洗澡了。他在那個行李包中翻了老半天，最終只拿走一只睡袋。

有一天早晨，趁藍姨不在，我對凌娜說：「你為什麼不讓小勇住在我們這裡？反正樓上還有多餘房間。」凌娜笑了笑，眼圈忽然紅了。

「他要是不來，我就講給你聽。今晚，我總要把故事講完，才能去睡。你可不能走。」凌娜一臉醉意地望著我，像是換了個人。

時間一分一秒過去，但她絲毫沒有開始講述的意思。不等到最後一分鐘，她是不會死心的。聞著她嘴裡吐出的酒氣，我忽然對她所說的「故事」產生了興趣。從來這裡的第一天起，我就知道這是一個有故事的女人。可她到底會對我講什麼呢？我的妻子儘管健談，但很少講述那些根本說不清楚的東西。當初，如果我們能開誠布公地談一次，或許就不會這樣了。

夜深了，我不得不把手中的紅茶換成白酒。逐漸暗淡下來的爐火，以及角落裡昏暗不堪的壁燈，給人一種影影綽綽感。我們好似置身於某座幽暗而荒涼的舞台上，因重要演員還未抵達，導致劇目遲遲不能開演。

有一瞬間，我感到風的低語停止了，世界變得從未有過的安靜。平常，它總要等到天明才稍稍休息一會兒，待晨光照徹大地之時，又捲土重來。（一七）