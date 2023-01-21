我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國何時恢復十年多次簽證？駐美使館發言人回應

入侵（五）

賀婉青

車震了一下，一塊大斷枝隨波撞向車子。車身推高，樹幹將車卡得更緊，王威廉看車已高於水面，打開窗子，抓住外面樹幹，身子一懸，盪出車外。站在大樹幹上，搜尋可以站穩的著地點。

大水茫茫，幾枝大樹幹亙在溪流上，不知是漂流木，還是倒下的樹。漂流木不穩當，跳下去，有危險。王威廉仔細察看河面大樹枝的狀況，發覺一根實木是旁邊大樹延伸的氣根，之間纏連著氣鬚，他放心地往下跳。

濕透的他，臉上掛著冰冷髮條，慢慢凍結成小髮棍，敲打瘦削臉頰，只感麻木。他沿河岸走，前方高於頭的雜草阻擋了視線。這是哪裡，還要走多久才能找到住家求救？芒草割手，撥開長草時，慘白冰冷的手已沾上斑斑血跡。手似鎌刀，斬荊披棘，開出一條沒有軌跡的便道。

前方狗聲狂吠，他怯場，明知有聲響，就有生機。他太疲累，被一連串的暴風、淹水驚嚇，怕跳出狼狗，無力抵擋，猶疑是進是退？

滂沱大雨像水槍直射雙眼，眼勉強張開一線，反聚焦看清窗口有一支槍對著他，才明白闖入私人領土。

汪汪汪，狗吠得瘋狂，王威廉能想像狗在室內張牙咧嘴，跳得比人高。

他的眼睛徹底被雨水糊住，不能抬手去抹。擔心一動，室內主人誤會他，反擊開槍。

他使力緊壓眉頭，眉眼和鼻梁快齊平，再用盡吃奶的力氣睜大雙眼，看清前方大樹上的標語：「擅闖領地者格殺勿論，沒一槍斃命者，再補一槍！」他感覺兩腿濕熱，冷冽的身體有了溫度，尿不聽使喚地溢留滿地。

他將兩手一抬，高過於頂，顯示兩手空空。一身狼狽的模樣，像個失敗的入侵者。（五）

威廉

上一則

辭舊迎新

下一則

聽說

延伸閱讀

緬街車禍引發口角 男駕駛持利器傷人

緬街車禍引發口角 男駕駛持利器傷人
砍樹

砍樹
永恆花期（六）

永恆花期（六）
沖水不蓋馬桶蓋？實驗驚見「超噁水柱」爆衝 網嚇壞

沖水不蓋馬桶蓋？實驗驚見「超噁水柱」爆衝 網嚇壞

熱門新聞

俄羅斯漢學家及近代史專家潘佐夫繼《毛澤東》及《鄧小平》後，新作《蔣介石：失敗的勝利者》由聯經出版。（聯經提供）

曾寫毛澤東、鄧小平 俄史家形容蔣介石「失敗的勝利者」

2023-01-19 18:09
想樂∕圖

撿破爛（上）

2023-01-14 02:02
琉璃廠裡盛開的玉蘭。（喬葉．圖片提供）

北京的「某」

2023-01-17 02:02

車房門打不開了

2023-01-14 02:05

莫求不變

2023-01-16 02:00
金銀駱駝。（徐望雲．圖片提供）

史記的冤家

2023-01-16 02:02

超人氣

更多 >
紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水

紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水
還能扛多久？科技巨頭大裁員 只剩這一家仍堅挺

還能扛多久？科技巨頭大裁員 只剩這一家仍堅挺
性虐、操縱…逼女兒名校同學賣淫 紐約男重判60年

性虐、操縱…逼女兒名校同學賣淫 紐約男重判60年
科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定

科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定
才賠了3.5億元…T-Mobile又被駭 3700萬用戶個資遭竊

才賠了3.5億元…T-Mobile又被駭 3700萬用戶個資遭竊