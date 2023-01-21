車震了一下，一塊大斷枝隨波撞向車子。車身推高，樹幹將車卡得更緊，王威廉 看車已高於水面，打開窗子，抓住外面樹幹，身子一懸，盪出車外。站在大樹幹上，搜尋可以站穩的著地點。

大水茫茫，幾枝大樹幹亙在溪流上，不知是漂流木，還是倒下的樹。漂流木不穩當，跳下去，有危險。王威廉仔細察看河面大樹枝的狀況，發覺一根實木是旁邊大樹延伸的氣根，之間纏連著氣鬚，他放心地往下跳。

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濕透的他，臉上掛著冰冷髮條，慢慢凍結成小髮棍，敲打瘦削臉頰，只感麻木。他沿河岸走，前方高於頭的雜草阻擋了視線。這是哪裡，還要走多久才能找到住家求救？芒草割手，撥開長草時，慘白冰冷的手已沾上斑斑血跡。手似鎌刀，斬荊披棘，開出一條沒有軌跡的便道。

前方狗聲狂吠，他怯場，明知有聲響，就有生機。他太疲累，被一連串的暴風、淹水驚嚇，怕跳出狼狗，無力抵擋，猶疑是進是退？

滂沱大雨像水槍直射雙眼，眼勉強張開一線，反聚焦看清窗口有一支槍對著他，才明白闖入私人領土。

汪汪汪，狗吠得瘋狂，王威廉能想像狗在室內張牙咧嘴，跳得比人高。

他的眼睛徹底被雨水糊住，不能抬手去抹。擔心一動，室內主人誤會他，反擊開槍。

他使力緊壓眉頭，眉眼和鼻梁快齊平，再用盡吃奶的力氣睜大雙眼，看清前方大樹上的標語：「擅闖領地者格殺勿論，沒一槍斃命者，再補一槍！」他感覺兩腿濕熱，冷冽的身體有了溫度，尿不聽使喚地溢留滿地。

他將兩手一抬，高過於頂，顯示兩手空空。一身狼狽的模樣，像個失敗的入侵者。（五）