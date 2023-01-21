薛慧瑩／圖

有一天，來了一個年輕的看護叫阿里。

他喜歡吹口哨、看雲，背包裡還帶著一隻絨毛玩具鱷魚，名字也叫阿里。

阿里一到老王家，馬上就熟悉和適應了老王的環境。

他像風一樣移動、像鳴鳥一樣說話，開口不煩、閉口不漠。他在的地方，空氣總是暖暖的。

「這是什麼？」老王摸到了絨毛玩具鱷魚。

阿里喜歡把鱷魚放在沙發旁邊的小桌上。

「我的朋友。」阿里說。

「朋友？」

「對。它是一隻鱷魚，從來沒睜開過眼睛。但是它看得見我的心。」

老王還想問點什麼，卻找不到詞句。他輕輕點著頭，把手指挪向鱷魚的頭部，試圖摸摸它的眼睛。他摸到了兩條彎彎的線，看來鱷魚的眼睛確實是閉上的。

「奇怪的孩子，有奇怪的朋友。」老王淡淡地說。

一個星期之後，老王驚訝地發現，他很喜歡阿里的陪伴。

他對自己感到不滿，因為他不喜歡自己的變化。他以前從未享受過任何人的陪伴，在他失明之後更是如此。

阿里帶來一種他不習慣的平靜感。他發現他很難適應這種新的感覺，同時又無法抗拒地被吸引著。

他不喜歡沒有什麼可抱怨的狀態。沒有什麼不對勁，令他感到不對勁。

老王習慣挑看護的毛病，但他一直找不到阿里的毛病。也許他其實並不想挑剔阿里，但是他又不情願對自己承認。

「我總覺得缺了點什麼。」老王說。

「什麼？」阿里問。

「我不知道。」

「你要是想起來就告訴我。也許我可以幫你找到它。」

「啊！」老王想了想。「錯誤！」他喊道，「就是它！我想發現錯誤，任何錯誤，但我找不到。」

「什麼錯誤？」

「比如說你！」

「你對我不滿意嗎？」

「沒有，我對你一點都沒法挑剔。所以我感到奇怪。我不習慣這種寧靜。好像什麼問題都找不著。」

「既然問題已經消失了，為什麼還要尋找它們呢？」

「它們到哪兒去了？」

「消失了就是消失了，哪兒都不在啊！」

「你是個奇怪的孩子，我沒法對你發脾氣。」

「你想發脾氣嗎？」阿里問。

「有時候。」

「為什麼？」

「不知道，也許是為了感覺強大。」

「憤怒讓你感到強大？」

「我以為是的。」老王咳了幾下，「但它其實讓我衰老。」

「當然囉！憤怒是對自己的打擊。」

「我幹麼要打擊自己啊？」老王搖搖頭。

「不知道。不過你不必這樣啊！」阿里說完，帶著響聲微笑，讓老王可以聽到。

「嗯！」老王勉強答應。

有一天，老王又開始講他的故事。

「我建立了一個王國。」他仰著頭大聲宣布。

「然後你失去了這個王國？」

「是的。不公平。」

「真的不公平嗎？」

老王咬著嘴唇，差點開始顫抖。

以前，當他講述他的過去時，從來沒有一個看護對他有過回應。阿里他說一句應一句，真是膽大包天！但是他氣不起來。他對阿里只有好奇和想要親近的願望。

「這是每一個地球人的故事啊！」阿里說。

老王突然上來一陣火。他覺得終於可以跟阿里生氣了。「你是在告訴我，我的痛苦微不足道嗎？」

「不是。」阿里平靜地端來午餐。「來，你可以選擇吃午餐，或沉浸在痛苦裡。」

「假如午餐讓我感到痛苦呢？」

「我會問自己，讓我痛苦的究竟是不是午餐。」

「你質疑一切嗎？」

「是啊！句號是鎖，問號是鑰匙。我們被句號關在牢裡了，用問號打開句號，可以把自己放出來。我喜歡自由。」

「真是個奇怪的孩子。」

老王的氣早就消了。他停頓了一會兒，嘆口氣說：「你是第一個不把我當瞎子的人。」

「你和我是一樣的。」

「你看得見，怎能和我一樣？你能告訴我，一個瞎子怎麼快樂起來嗎？」

「你可能無法以你想要的方式使用你的眼睛。但你不是盲人，除非你相信你是。」阿里溫柔地說。

「你不知道雙目失明是什麼感覺吧？」老王埋怨道。

「我曾經失明。」阿里緩緩地說。

「真的？」（中）