所有的大海都是相通的（一六）

凌娜忽然瞇眼笑了，「老魏，我知道你在想什麼，別不承認！」

「那你說說看，我想什麼了？」──我也笑了。

但凌娜笑而不語，好像在說，現在還不是時候，等那個人來了再說。

這幾天，小勇一直忙著找工作。原先的雇主度假回來，不再需要他了。前幾天，有艘捕魚船在招聘廚師，他很想去試試，卻遭到凌娜的強烈反對，好像小勇不是去做廚師，而是去送死。

為此，他們發生了激烈的爭吵，我從沒見凌娜那麼暴躁過，氣得滿臉通紅，差點要把桌上的菸灰缸狠狠砸過去。藍姨則臉色鐵青地站在廚房門口，拿鍋鏟的手在發抖。

但願小勇已經找到新工作。這樣，我們就可以好好地喝上幾杯了。我起身走到門廳那裡，風聲更為迅疾和猛烈了。在這裡，任何時候都能捕捉到風聲，它們一直在街上遊蕩，隨時準備登堂入室。

某一瞬間，我感到冬天還未過去，正在這個夜晚捲土重來。黑夜再次變得漫長。前檯那邊，凌娜還在喝酒。爐火的微光照著那張近乎哀怨的臉，悲傷居然能讓一個女人光彩照人、充滿鬥志。而女人身上的鬥志只會讓男人退縮。

我起身也給自己倒了一杯。隨著酒液下肚，暖流瞬間溢滿全身。我靠在爐火邊打起盹來，迷糊中，我聽到風叩動門扇的聲響，以為是小勇來了，但每次都不是。後來，我聽見凌娜叫我的名字，便跌跌撞撞地走了過去。她坐在椅子上，仰著頭，淚流滿面地望著我，好像在說，他不會來了。

他們到底什麼關係？那遺像裡的男人又是誰？我疑惑地望著她。她的眼睛忽然變得通紅，大笑不止，「老子還要喝酒！快給我拿酒來！」

「別喝了，再喝就要醉了。」我嘴上這麼說，還是將她面前的杯子斟滿了。（一六）