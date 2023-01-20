下意識地想搖下車窗，「他媽的，只有按鍵，沒搖桿！」他渾身發冷，翻找尖銳的鑰匙，想擊破車窗。但車鑰匙改成無鑰匙設計，剩一個像飛碟的金屬遙控器。掏褲袋想找家裡鑰匙，想起前陣子房東 換了密碼鎖，鑰匙已成過去式。

關鍵時刻，他支持的新科技、綠能 源的電子車停擺，像懲罰他的標新立異。他想到向來沉默的爸爸在電廠陸續跳電後，激動地說，「你們年輕人沒吃過苦，成天想改變世界，嚷廢核、電動化。現在大家都用電，電不夠，分區限停、電費高漲，你們不是解決問題，你們在製造問題啊！」

疾雨下，河川湍急，王威廉 錯愕靜止在爸爸的憤慨聲中，隨車漂流打轉。再轉下去，人間轉冥間！

暈眩中，頭重擊後椅背，感覺水從鼻孔汩汩地流出，順手一抹，是血。他半睜眼，窗外褐色的石紋龜裂，向地表無限延伸。放眼下望，渾濁水流，漂浮著被暴風吹斷的樹枝殘葉、幾個載浮載沉的垃圾桶。他不知水有多深，還好，處在一個制高點，可以眺望地形，找出可能的活路。

他留意到岸邊凸出的土丘，被激流沖刷，水流時大時小，隨時會沖破。上面有扭捏的黃土蠕動，拇指大的小號角左右搖轉，兩寸之外再迸出一個小號角，小溪底竟有水怪，破土而出？

黃土顫抖，小土團瞬間拔起，一隻生物站立，兩腳不住抖動，大眼放出惶恐，像初生小狗。身上布滿大小不一的白斑點，是小鹿斑比。

牠隨時會被淹沒，湍急溪流激起的水花及泥濺濕牠。王威廉找尋身旁有沒有母鹿，不可能的，只有肚皮大的土方，容不得多餘的棲身。（四）