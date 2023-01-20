薛慧瑩／圖

老王兩年前雙目失明。但他總是對人說，這件事發生在十多年前。

當一個人對生活不滿的時候，就會感覺分分秒秒都在不斷延長。

老王很不滿，但他發現，他在寂寞和絕望的同時，也很明顯感覺到自己的存在。

他對自己做為「盲人」的感覺越強烈，對自己做為「某人」的感覺也就越強烈。

某人，某個故事的主角，歷經過坎坷的童年、艱苦的奮鬥、浪漫的愛情、成功的事業，還有輝煌之後的沒落。這個故事裡的主角，把自己樹立為英雄，英雄變成混蛋，墮落了、挫敗了，但是他沒有懺悔，他不想得到救贖。

「我建立了一個王國。我蓋了一座城堡。我得到一個美麗的妻子。然後，兄弟背叛我、妻子拋棄我，崇拜我的人全都反過來唾棄我。」

老王經常反覆重述那只有他自己相信的前半生，然後在看護給他拿藥的時候抱怨：「我的心臟沒有問題！那是我身上唯一沒有壞的器官。我恐怕還要很久才會死，這令我很困擾。什麼都看不到，生活有什麼樂趣？」

照顧過老王的每一個看護都聽過相同的話。沒有人相信他說的話，都當他妄想加癡呆，胡言亂語。

每一個看護都經過專業培訓，都有職業耐心，都很心平氣和地對待老王。但是老王總覺得，每一個看護都不夠看得起他。

老王喜歡回憶從前，回憶自己還能看見的日子，看得開心、過得精彩的日子。

那些日子，據他所說，他經常舉辦大型的時裝秀，與名人一起參加派對。

他娶了一個時裝模特兒，帶著她住進一棟豪宅，另外買了好幾棟做為投資 和度假用。他交易骨董、買賣畫作。很多人厭惡他，卻欣賞他的品味。老王認為，他獲得這些，都是因為他有眼光，他知道如何使用他的眼睛。

但在他的眼睛喪失功能之前，老王就失去這一切了。

他試圖挽回，並以為他無法挽回，是因為他不幸遭遇到眼疾的阻礙。他不知道，任何人都可能失明，但失明的人卻不一定是盲人。

他一邊詛咒命運，一邊在往事的殘骸中，撈取還能給他少許安慰的碎片，握在手中回味，哪怕割傷自己。

沒有人在他身邊，同意或反對他的觀點，老王更要一遍又一遍地講述他的過去，以證明它們的真實性。

就算有人願意聆聽老王講述他的過去，也永遠無法進入他的世界。那個他聲稱自己曾經見過的世界，永遠只屬於他自己。

有時，老王自己會開始懷疑他所陳述的一切。除此之外，他還發現，自己開始想不起細節，對喪失記憶感到害怕。

「除了回憶，我還有什麼？未來的每一天，也只是用來回憶而已。沒有了回憶，未來還有何用？」老王越來越沮喪，也越來越易怒。

到目前為止，老王已經換過二十多個看護。要嘛老王不喜歡看護，要嘛看護受不了他。

其中有兩個待長一點的看護，最多也就堅持了兩個星期。

第一個待了兩個多星期的看護是喬治。

喬治默默做好職責範圍內的每一件事，在正確的時間，給王先生提供正確的藥物，從不多說話。

老王要求的時候，喬治會把書報雜誌的內容讀給他聽。老王休息的時候，他就自己玩填字遊戲。老王喋喋不休地陳述他的過去或找理由發牢騷的時候，他就保持沉默。

「你是死人嗎？你沒知覺嗎？你知不知道什麼是激動？什麼是失落？什麼是傷心？什麼是快樂？你知不知道除了吃飯和吃藥，還有別的事情？」老王以喬治太冷漠為理由而把他解雇。

喬治默默提著行李走出老王家。他想，換個老闆沒什麼不好。

第二個在老王家待了兩個多星期的看護是欣蒂。

欣蒂愛說話，不斷打聽關於老王的事情，但主要的話題是自己。

她試圖讓老王多聽音樂、多出門散步、多一點活動。

她播放的是她喜歡的音樂，她帶老王去的是她喜歡的公園。老王沒興趣，她說可以培養。

「你以為你是誰？我的老闆？」老王辭退了欣蒂，說她「愛管閒事、大聲喧嘩、控制慾強」。

「脾氣暴躁的老頭！看誰來理你。」欣蒂念了幾句，氣呼呼地關上門。（上）