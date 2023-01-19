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林書豪曾爆出緋聞女友除了吳謹言還有她 原來早已婚

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又是秋天（三九）

凌珊

愛德華一路風塵僕僕趕到了蘭亭。嶄新的本田車黑油油地放光。愛德華說他會常來常往，因為父母家就住在兩地之間的小鎮。他爸爸是個牧師，每星期在家做禮拜，來往的都是熟人朋友。如果汪彤願意，也可以來參加，下星期就有大型聚會，歡迎前來。汪彤點頭。

說了一會兒話，愛德華說，今晚要在查克那裡過夜，又要擔心查克那個公寓有人砸車，新買的車可別也給人砸了。

這裡的人怎麼那麼喜歡砸人家車呢？汪彤想起自己那輛車窗給砸得細碎。

都是醉酒的，愛德華說，沒事找事，砸別人的車發洩，反正砸完了也找不到人。

汪彤就說：那你停這裡好了，樓下都是中國人，肯定不會有人砸車。

本田車安靜地停在樓下。樓下好事的人卻不安也不靜。有人報告給少凡，說：那個美國人一夜待在樓上，車就停在樓下，一個晚上都停在那裡。

少凡一聽，火冒三丈，從認識汪彤，就沒少跟她背黑鍋了，一下子給人看到兩個人打球、一下子又是去美國人單位，現在竟然敢留人過夜。你還怎麼讓我有臉見人。他氣得胸口要爆炸，想找到汪彤，恨不得當場給她兩巴掌，看她怎麼說。

當初別人就勸他不要跟她，用劉老太的話說，就是汪彤太傲慢了。這個世界誰跟誰啊，她有什麼了不起。少凡想，我也沒聽他們的，看看現在如何。那次打球就跟她說過了，不要再來往，她也答應了，還要他說什麼。

他想來想去，找她都懶得找了。打了兩個電話，看她不在，索性死心了。

汪彤第二天來，他心頭的火倒是熄滅了，心也跟著冷了，心火變成一臉的漠然。（三九）

本田

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