所有的大海都是相通的（一五）

忽然，窗外風聲再起，震得窗玻璃震天響。我坐著沒動。凌娜也是，仍大口喝酒，似乎怎麼也喝不醉。

有好幾次，藍姨毫不避諱地談及需要一些新鮮水果，希望我在上市場街購物時，給她捎一些。只有凌娜避而不談，好像對那間屋子的存在漠不關心。她只在涉及餐館經營的事情上，與藍姨交談幾句，其餘時間不是在算帳，便是喝酒、玩撲克牌。可客人們都喜歡她，經常有人送鮮花和巧克力給她。

那個高大、帥氣的義大利 男人，在阿根廷和智利之間做進出口貿易，經常給她送各種稀奇古怪的禮物，什麼動物化石啦、智利手工地毯啦、貓形的陶瓷香爐啦，應有盡有。其中有一塊復活節 島石像的複製品，就擺放在餐廳牆壁的橫板上，特別顯眼。每次我幹活時無意中瞥到，總要停下來細細打量一番。

這天，爐火邊的玻璃花瓶裡插著一把嬌艷欲滴的玫瑰，也不知是哪位追求者送的。我倒完垃圾，從屋子外面進來，那股隱祕的香氣變得更為強烈了。

凌娜笑著告訴我，今天是她生日，等會兒，小勇也來。她叫我留下一起喝酒。她往樓上方向指了指，壓低聲音說：「反正，她今晚不會下來了。」

我愣怔地望著她，一時沒想到要說什麼。

凌娜眉頭一皺，不滿地看著我，「難道你沒看出來？這餐廳他媽的就是個監牢，而我被判了無期！有人一直想讓我越獄逃跑，但被我拒絕了。哈哈哈。外面那麼冷，我能逃到哪裡去？與其死在冰天雪地裡，不如在這暖烘烘的房間裡喝酒、唱歌，多舒服、多愜意啊，你說是不是？」

真沒想到她會說這些，這遠遠超出我們平常的談話範圍。（一五）