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林書豪曾爆出緋聞女友除了吳謹言還有她 原來早已婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太祕密完婚

沒有告別的離別（全文完）

顧艷

某日，母親情緒忽然好了起來，彷彿真正做到了節哀順變。她已忘記黃秀芝曾經告訴過她有男朋友的事，忽然打來視頻電話說：「秀芝，你年紀也不小了，學校裡有合適的同學嗎？媽媽老了，希望你有一個自己的家。」

黃秀芝一時無言以對。因為她不想再告訴母親曾經擁有過李明，更不想讓母親悲傷。與母親擱斷視頻後，她忍不住放聲大哭。一份隱忍、克制和心的泣血，就在哭聲中暫時得到了釋放。

事實上，雙重的悲傷難以自拔。黃秀芝既不能回去陪伴母親，與母親一起去父親的墓地祭奠；也不能去南京郊區李明墓地祭奠。她沒有一個兄弟姊妹，沒有一個可以說說話的地方。獨生子女的她，孤獨、寂寞，還有深深的悲痛和自責纏繞著她；她覺得自己就像一個無依無靠的孤兒。

有一天，黃秀芝忽然冒出一個想法，想離開這座小城，到別處去。她想也許新的環境，才能真正從失去李明的悲痛中走出來，才能不用每天看見父母曾經耕種過的那片菜園，睹物思人。於是她把東西分批打包，寄放到一個美國同學家裡。

一天清晨，山霧在陽光中漸漸變薄，黃秀芝來到碼頭，坐上了一艘陳舊的大船。船上旅客不多，她選擇了最後一排。當船在發動機的轟鳴中，平穩地駛出碼頭時，她眼前熟悉的風景就離她越來越遠了。那些往事和碎片，彷彿也會像山霧一樣慢慢稀薄，消失得不留痕跡；而希望就像初升的太陽，讓她相信生命中的靈魂伴侶，正在遠處悄悄地向她走來；相信父親在另一個世界，正在朝她微笑著揮手致意。（全文完）

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