徐至宏／圖

這裡的防疫比加州謹慎，人與人保持距離，巷弄人車稀少。王威廉 常與亞馬遜貨車在巷弄會車，司機忙上下貨，送來家家戶戶門前堆疊的郵包，會車都沒時間對眼。不知是錯覺還是想像，疾駛的亞馬遜送貨車笑逐顏開，漆在車身狀似微笑的商標，嘴越咧越大！

王威廉挨過了寒冬，挨不過鄰里人情的冷淡，最熟悉的竟然是下班後買餐經過的得來速服務員。說熟其實也不熟，口罩上的一雙眼看來相似，他認為服務他的是同一人，也或許是不同人。

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瑪莉吃完早餐，澆灌開在陽台上的紫色薰衣草。蜜蜂飛舞，她得小心避開。氣候一年比一年熱，雨又下得多，今年花開得特別早，櫻花季從四月趕早到三月，花像放鞭炮，劈里啪啦開完。才叨嘮著，脫殼的蟬在枝枒、樹梢上密密麻麻地蠕動，像蝗害，鋪天蓋地，占滿自家的領地，人全被趕往屋內。瑪莉的眼底擠滿蟬，溢出視野，爬滿全身，又重又癢。整個天空回響摩斯密碼的不穩定訊號，唧、唧、唧唧，會是土的溫度太高烤成窯土，熱氣把蟬從土裡逼出？

先是新冠病毒讓人世間以口罩隔開我、你，現在又有蟬害把空間劃分室外、屋內，個人活動的空間越來越小，人際的距離越來越大。若屋內再鬧鼠疫，我們還能逃向何處？異次元還是外太空 ？

天有異象，必有妖孽，瑪莉思索破解其中含義。妖孽是什麼呢？蟬、烈日，還是開車橫衝直撞的社區入侵者？一個又一個問號，加上喧擾蟬鳴，思緒如天氣又燙又悶。她進入屋內，門窗緊閉，冷氣機穩定換氣的聲音，像大地的心跳，安定了浮躁。

蟬孵化後到處迫降，滿樹、滿天，黑壓壓的一片。關起門，唧唧蟬聲是遙遠的外太空回音，低頻嗡嗡揮之不去，籠罩生活中、睡眠裡。瑪莉逐漸精神衰弱，時常天旋地轉，耳中有人頻頻發問，鬱悶蟬害何時了？

上天似聽到回應，世界末日般暗下，陣陣閃電劃開天際，透出鑲黃邊的厚黑雲團，雷雨滂沱，打散了蟬群圍成的八卦陣，清洗大地。草叢有隻肚子翻白、斜躺大樹下的鹿，眼睛閉上，細看，胸脯起伏著淺薄的氣息。

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王威廉被後車按喇叭聲喚回到現實，疫情後，他常會停頓在慢格的過往，這是新聞常說染疫的後遺症──腦霧現象嗎？他還沒染疫，為什麼有腦霧？上次的頭痛、流鼻水、乾咳會是新冠嗎？可是醫生說是過敏，會是誤診嗎？這樣自問自答已經好一陣子，他安慰自己，自問自答表示還有應答能力，比遲鈍說不出話好。他的年紀還患不上老人失智症，或許是獨居太久的寂寞症候群。

紅燈時他回到白天那一幕：上門買車的中東新移民，太太黑頭巾下一雙青澀的大眼，約莫二十出頭，抱熟睡的嬰兒左右來回，一副歲月靜好，嚮往未來。她是敘利亞搭船逃出來的難民嗎？滿臉落腮鬍的先生按計算機，算了又算，蹙眉垂額說準備的現金，付頭期款少一點，付月貸款 也不夠，急得在冷氣房直冒汗。他們會是在土耳其海灘溺斃三歲小男孩的父母嗎？他想起應該在海岸奔跑嬉戲的小孩，靜靜躺在海床，穿著整齊短褲，被海浪來回沖刷，裸露的蒼白小腿。

在大眾交通不普及的密西根居住，沒車等於沒腿。他們的父母即使活著來到美國，沒有交通工具，跟在海浪中載浮載沉，被海浪來回沖刷的小男孩有什麼不同？如何幫助沒有信用記錄的新移民爭取更好的買車條件、貸款利率，幫助他們在新世界重新接軌？太太踱步聲、先生著急的眼神，在他心中來回走動，阻力層層漫來，迫使車速慢下。意識有狀況時，車已經熄火。

旁邊小溪的水從河道汩汩流出，淹漶低窪的路。車陷在水裡，快淹到擋風玻璃，馬達失去動力，車漂起，隨波逐流，推到下游去。

他想推門出來，卻被水流的反作用力給鎖住。車子開始打轉，猛烈撞擊下，眼前一陣黑，往外逃是唯一的活路。試圖開窗，發現沒有電能，窗卡住下不來。（三）