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華爾街高管：在家上班行不通 花旗CEO：偷懶者須回辦公室

中國女子在韓整容 手術一半心跳停止 搶救無效身亡

又是秋天（三八）

凌珊

真奇怪，汪彤說，是不是看我的車整天停在這裡，沒人管似的，索性替俺檢查了。

真沒想到這社區還這麼危險。少凡說，這裡什麼人都有，沒看對面的老黑一家，趁人不注意，就把報紙給撿走了。

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這一天汪彤收到愛德華的一封e-mail。愛德華e-mail裡說，他新近找到了工作，就在RTP一家保險公司。這一陣經濟不景氣，公司不裁人就算好了，哪裡還有招新人的，還是個沒有經驗的新人。

汪彤也跟著興奮，再加上好奇，說：美國找工作簡直是狗追尾巴，經驗、經驗，可是剛畢業，哪來的經驗？沒有經驗，哪裡找工作？這就是個怪圈呀。

愛德華道：說怪也怪，說不怪也不怪，這裡面還是有竅門的。比如說，我也沒經驗，可是做RA、CompUSA之類的工作都算經驗，還要有點兒關係。美國也是講關係，所謂networking，就是關係網。同等能力下，不認識的和認識的兩個人，你說會要哪個？

汪彤道，也跟中國的後門一樣了？

後門還是前門，不知道，愛德華說，反正如果你也想來這裡工作的話，我可以給你遞簡歷。Jefferson Pilot（傑弗遜金融）可是全美有名的前五百家大企業之一，前景還是不錯的。

汪彤說好啊，反正多個朋友多條門路，簡歷先遞上去再說。

一星期後，愛德華打電話給她，說要回學校取東西，可以順道去看看她。汪彤想想，現在住在這個蘭亭，可是人多嘴雜的地方，不要又沒事找事。可是轉念一想，還給誰活的呢？世界是自己的，與他人毫無關係。管得了上天入地，還管得了別人說三道四。用《紅樓夢》裡晴雯的話，就是給人家說也說了，還不如真做了，也不枉這一番相識。於是就說：那你來吧。（三八）

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