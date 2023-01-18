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中國女子在韓整容 手術一半心跳停止 搶救無效身亡

所有的大海都是相通的（一四）

草白

店裡剛剛更新了菜譜，那道菜由於上桌率低，被替換掉了。我去樓上儲藏室取龍口粉絲，那道菜的配料中粉絲是靈魂。除此之外，還可以添加蝦仁、肉末、胡蘿蔔丁、豆腐乾等，有什麼加什麼，做起來倒也方便。

從儲藏室取了粉絲出來，通道盡頭那扇一貫緊鎖的房門正敞開一道口子，縫隙裡散逸出一股莫名的香味。那一刻，我像是被什麼蠱惑了似的，探頭進去。門縫被撐開了，變成一道駭人的峽谷。我的腦袋被夾在中間，動彈不得。

黑色相框裡的男人正微笑而洞穿一切地望著我，似乎已預知到那冰冷的結局卻無力改變。或許，根本就不想改變。我的身體好似被什麼東西擊穿了似的，搖晃著，隨時可能摔倒在地。面前的桌面上擺放著水果、糕點和零食，還有一大束粉色金斯花，光線從藍色百葉窗的縫隙裡照過來，在對面牆壁上留下柵欄似的光影。

到了夜裡，那個微笑的表情似乎沿著那面傾斜的坡頂壓下來，隨時可能砸在我的臉上。

4

那天晚上，當最後一名客人醉醺醺地離開時，外面下起了小雨。

這天，藍姨早早上樓去了。她的風濕性關節炎犯了，膝蓋疼得站不直，更蹲不下去。最後幾個菜，還是凌娜掌勺的。

等我收拾完最後一只碗碟，又將所有餐桌、椅凳抹了一遍，凌娜還坐在前檯喝酒。從午後到現在，她一直坐在那裡。要不要和她談談那件事，儘管那個聲音只在某些時刻出現，並未對我的睡眠構成困擾，但我還是想弄明白那是怎麼回事。

我真想再去推那扇門，到底是自己的幻覺，還是真有其聲。但我知道，裡面除了那天看見的，不會有別的東西。（一四）

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