徐至宏／圖

美國三大汽車 製造廠都在密西根，這裡住的多是三大汽車的員工，向來開燃油車。開電動車 應該是外地人。

「新搬入的住戶不遵守這裡的規定，橫衝直撞，不小心撞到小孩，怎麼得了！」瑪莉說，「我們得報警，抓到超速者！」

在台灣堅持念社會學的王威廉，被老師、父母視為不務正業，到洛杉磯念碩士，是他不回頭的選擇。到此，他不再格格不入，周遭人多有改變社會、救世的宏願，還有人逐步實踐移民金星的計畫。他支持綠能、極簡主義，自備環保餐具、不添購新衣。開電動車更是行動宣示──環保減碳的力行者。然而，加州 汙染的空氣，堵車不耐煩的喇叭聲此起彼落，逼得他只能封閉在電動車內的空調系統，綠能源做半套，他成了同事間打趣的笑柄。

一次到密西根的商務旅行，著迷此地的湖光水色。密西根的微風夾帶幽幽花香，搖開車窗，享受拂面的清涼氣息，頭髮飛揚在速度裡，思路清醒奔放，不像加州乾燥的熱氣，只能躲在空調。當福特汽車挖他來密西根工作，馬上就答應了。

他搬進一個靜謐的社區，家家戶戶門前樹木高聳參天，茂密的樹葉生成了厚實屏障牆，開車經過的瞬間，籬笆後的房子隱約難見，不像加州用稀疏的大王椰為藩籬，屋子一覽無遺的壓迫感，這裡充滿隱密，只有極低速行駛，才能從樹木的空隙看清圍籬後的動靜。這裡路樹成林、步調悠閒，家家有車庫可安裝電動車的座充，在家充飽電池，不用外出到充電樁，自然天成的電動車環境。他很意外，到燃油汽車州密西根，能貫徹綠能減碳的哲學。

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住巷頭的蘇珊大姊，戴寬邊草帽、園藝手套，拿大花剪在社區石橋旁的樹下，修鏟蔓藤，「這些外來的爬藤植物會纏死這棵活了幾十年的老松樹，它被勒得快窒息了！」

她又剪又鏟，除去緊密糾葛在樹幹的莖藤。「不知哪飛來的種子，葉大茂盛，把老松的陽光都擋住了。下方的枝幹照不到太陽，枯黃細乾，生命就被新來的入侵者謀殺了。爬藤植物的根要徹底鏟除，太陽跟雨露來個氣候三溫暖，春風再起，很快死灰復燃，又爬成一樹綠。」蘇珊大姊剪完表面的蔓藤枝葉，拿鏟子往地深處鑿，臉頸漲紅，一副跟樹根拚死活。

瑪莉身後駛過一台白色休旅車，黃金獵犬悠哉前行，沒叫沒跳。她沒意識到後有來車，嚇得側身閃躲，車尾Hybrid（油電混合車）的大字解釋了沒聲息的原因。瑪莉不相信車沒聲音，當年馬克用重型機車載瑪莉出遊，排氣管轟隆隆如野獸，象徵座駕跟他們一樣青春奔放、狂野不馴。年紀漸長，不再欣賞噪音太大的車子，但引擎總要吞吐，跟人一樣要吃飯排氣，怎麼能靜悄悄？

馬克說電動車用電子馬達，不用燃油引擎，不產氣，時代不一樣了。馬克學電機，當初在燃油引擎部當總工程師，每年在底特律車展發表新車，推進零到一百碼引擎加速，常刷新記錄。他被擁簇到台前，掌聲響了又響，久久無法落定，他鞠躬撫胸謝了再謝，歡呼縈繞於耳。在受獎的舞台往下看的時候，馬克相信他推動的不是車子，是人類工業革新的進化史。

隔巷的鄰居，退休前遇上金融風暴，又碰車廠破產危機被裁員，變賣住了三十多年的房子，和太太橫越中西部到加州重新開始。十年多前送別，曾為髮際泛白的老鄰居下不了車的人生惋惜。近年加州鼓勵環保新創，成電動車大州，鄰居去那，倒像是先知。

燃油車將在2035年淘汰，被電動車取代，燃油飛機會是下一步嗎？我們這些燃油引擎的工程師及桌上、牆上掛滿燃油引擎專利證書的獎章、獎狀，不就成汽車工業的甲骨文？他倒抽一口氣，慶幸已經退休。

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王威廉早出晚歸的工作，加上社區屋與屋的棟距大，季節進展到初春，他和鄰居的距離還停滯在冬天的冷凝。新冠疫情經過一年，人們打了疫苗，停滯不前，病毒卻在進化，人間三月天不知還有多遠？（二）