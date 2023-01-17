所有的大海都是相通的（一三）

我們在露台上坐到後半夜，直到噴泉停止運行，音樂聲也隨之消失，仍捨不得離開。

那個夜裡，妻子動情地對我說：「老魏，謝謝你！這是我一生中最安逸的一天。」那時候，我還沉浸在幸福和喜悅之中，暗暗下定決心，要永遠對妻子好。

可沒過幾年，妻子離開了。我一直不願相信，她出發去尋找自己的幸福了，難道她和我在一起不幸福嗎？我一度把此事怪罪於兒子，是他妨礙了我們之間安逸的生活。

後來，我收到妻子寫來的郵件，說她很抱歉，在家裡最艱難的時刻選擇離開。但她不能再等了。她的時間已經不多，她要去做自己最想做的事。她還說，她和我之間的關係只是一種美好的情意，但不是愛。

我不知道妻子到底愛著誰。我做夢也沒想到，在我和妻子之間，還存在另外一個男人。現在回想起來，一切都是有蛛絲馬跡的。有一年夏天，她去外地出差，但推遲了返程時間，足足有一個禮拜留在外面。說是颱風天氣，航班取消，回不來。我也沒往心裡去。

妻子離開後，我整理房間，發現一些書畫作品，全部出自一個叫「子秋先生」的人手筆，但妻子從沒有與我說起過這個人。或許，這個子秋先生就是妻子心心念念的人。無論身處何地，一旦想到這個事，我的心就會有一種揪心的痛。

幾天之後，餐館裡來了一個悲傷的阿根廷男人，用沙啞的嗓音，說自己要吃一種「很亂、很長，剪不斷」的食物。他一邊比劃著，一邊通過翻譯軟件，試圖說明那是什麼。

後來，我們才明白他說的是「相見歡」系列中的「剪不斷，理還亂，是離愁」。菜名很長，取自南唐後主李煜的一句詞。（一三）