沒有告別的離別（七）

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那天午後，黃秀芝覺得自己很久沒有和母親通視頻，確實不應該。但母親也很久沒有主動給她打過來視頻，與從前好像判若兩人。母女之間，心的距離越來越遠，莫非是隔著太平洋，莫非是疫情 所致？無論怎麼樣，黃秀芝最想知道的是，家裡到底怎麼樣了？父親的病好些了嗎？為什麼父親的手機 一直關機？

黃秀芝忽然有一種按捺不住的焦慮情緒。雖然此時是上海子夜時分，但她不管那麼多，給母親撥過去了視頻。母親沒接，黃秀芝就一遍遍撥過去，有一種不接通不罷休的感覺。

大約二十分鐘後，母親終於和她接通了視頻。母親在被窩裡，蓬亂著頭髮說：「你半夜三更的打什麼視頻？」

黃秀芝道：「家裡都好吧？爸爸的病怎麼樣？」

母親說：「你還會想家？你多少日子沒有給家裡打電話、通視頻了？」母親顯然是生黃秀芝的氣了。

黃秀芝道：「爸爸呢，他在哪裡？」

母親答非所問地說：「我還要繼續睡覺呢！」

黃秀芝說：「爸爸怎麼不在家裡呢？」

母親說：「半夜三更的，大家都睡覺了。」

擱下視頻，黃秀芝總覺得哪裡不對勁。母親原來不是這樣的，她敏感地覺得有什麼隱情瞞著她。她想打電話問問小姨，儘管與小姨多年沒聯繫，也沒有小姨的微信 ，但打個電話，或者發個手機短信，還是可以試試的。

於是她在手機短信裡給小姨寫道：「小姨好！我是秀芝，好久沒聯繫了，時在惦念中。我在美國一切都好，已進入寫博士論文階段。我想問問小姨，家裡最近發生了什麼？為什麼老媽都不給我打視頻了，老爸的手機總是關機？我有些疑惑，希望小姨能告訴我。謝謝！秀芝敬上。」（七）