徐至宏／圖

王威廉 手拿密西根最知名的櫻桃派拜訪新鄰居，大廳吊燈亮晃晃，摁門鈴後在門口靜待回音。電子門鈴Ring的黑色鏡頭後，瞬息光源滅去，影子快速閃動，像奔逃的皮影戲。室外冷風咻咻，只聽松鼠在樹幹上跳躍與樹葉摩擦的窸窣聲。他望向電子門鈴的鏡頭，擠出燦爛的笑容，「我是新搬來的鄰居！」

黑色的光圈有如層疊的瞳虹，與他默聲對看。站了五分鐘、摁了三次鈴，才明白關在門外傳教士或銷售員受傷的心情，不只是拂面的風寒，還有椎骨的心涼。當晚，他配了香草冰淇淋，獨自吃完整個派，吃光他一廂情願的敦親睦鄰。

他始料未及，疫情 中搬家會成獨居狀態，這也難怪。非常時期出現的新面孔正如新冠病毒的刺突一樣可疑，想伺機突破宿主的防線，結合宿主、取代宿主。鄰居電子門鈴黑色的鏡頭，如主人漆黑的瞳孔，也像黑口罩，嚴厲地瞅視向內探視的每雙眼、隔離陌生人吞吐的氣息。

十一月下了雪，溫度急降，冬天就來了。居民躲到屋裡，行車匆匆，鄰里的動向像雪飄移不定，忽遠忽近。藏在新冠疫情下的人心更加高深莫測，連躲在草叢的動物或遛狗的行人都像忽然落下的雪花，眨眼間出現，閉眼間消逝，輕得沒有重量。

冬天晝短，夜幕很早落下，社區沒有路燈，小路蜿蜒。近晚，在行經石橋彎道的草叢，車子的儀表板常跳出人的影像，這麼晚還有人在小路慢步？他不由往旁邊看，不見人影，倒是草叢簌簌晃動。他想起電視影集《陰屍路》，從四面八方慢慢地集結，東倒西歪的陰屍群。

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土地被冰雪凍傷，褐色的枯樹被乾硬的土壤包裹了四個月，變灰的樹皮瘩在枝幹一塊一塊的，林木像死去的化石，這是冬日最絕望的時刻。大地在炙陽和雨水連續刷洗下，綠葉競逐抽拔，魔豆般生出一群盎然茁壯的綠巨人。

馬克推開大門，「花全開了，春天來了！」風吹動大樹，透出點點搖曳的光影，像跳躍的雀斑印在馬克的臉上，忽左忽右，颼颼作癢。馬克打了大噴嚏，黃金獵犬「酷比」被突如其來的聲響嚇到，跳得比蹲在地上整理花木的瑪莉高。

金髮瑪莉退休後將管理下屬的精力，照顧庭園的花草。她自己也是花，優雅的香檳色玫瑰，頭髮定期整染，像春花秋葉般的自然，猜不著她原生是褐髮。她還喜歡欣賞別人的花園，從每家的花形、顏色，剖析女主人的個性及生活品味：秋海棠的好蔭跟蘇珊大姊一樣不出鋒頭；小巧玲瓏的波斯菊總是吸引蝴蝶及小鳥，恰似黛比喜歡社交的個性。瑪莉在社區住了四十年，鄰里的花草向來維持一致美感，沒有變動，也意味和諧穩定。

瑪莉跟馬克散步到巷尾，發現白色雪花蔓變成大片五彩繽紛的大理菊，粉紅、粉橘的花苞爭相競艷。旁邊有風車快速旋轉，風、草、車輪轉動清新的氣息，替換數十年如一日的單調。

她告訴先生馬克：「有新住戶搬進來了！」

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微胖的黛比遛著氣勢昂揚的白色貴賓狗從鄰巷走來，小貴賓張牙舞爪向瑪莉的黃金獵犬叫囂了一番。

「你們最近有沒有看到一隻大羚角的鹿，走路時頭頸搖晃，是不是被車撞斷脖子？可憐的小動物！」黛比搖頭嘆氣，摸著頸鍊的十字架。

「太可憐了，我為牠禱告！」瑪莉下意識把黃金獵犬的牽繩往自己拉近。

「原來是撞傷，誰這麼沒天良？我就說怎麼瘦得一把骨頭，垂死的靈魂在這掙扎！太受折磨了，我再看到就報警，請警察 開槍解除牠的苦痛！」

「已經立了『此路不通』的標誌，還有外車擅入？」主幹道修路時，總會有外車鑽入社區小路，想繞開堵死的車潮。可惜七彎八拐後，巷尾是死路。

「駕駛是三十多歲的男性，新住戶，開電動車！」小巷限速二十五英里，瑪莉跟黛比上小學的孫子經常來訪，騎腳踏車、踩板車穿梭小巷。這裡巷深人靜，都是老住戶，車開得慢，他們從不擔心孩子的交通安全。（一）