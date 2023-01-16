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歡笑變尖叫…尼泊爾墜機乘客「死亡直播」拍下墜毀瞬間

美加日韓民眾 登機前48小時核酸陰性方可赴中

又是秋天（三六）

凌珊

這煞車看來不能輕易踩，可是打滑又忍不住要踩。少凡又是一腳，車「吱溜」一下橫跨四個車道，頭朝外尾朝裡衝到路旁。

怎麼會這樣？兩個人先發呆，然後發笑。還得開出去，少凡說，油門、手閘一陣忙乎，可是車像待字閨中的小姐，大門不出、二門不邁出的，就是不動。

少凡沒辦法，汪彤更沒辦法。兩個沒辦法的人正想不出辦法，卻看到警燈閃爍，一輛警車從遠處駛來。

警察從搖下的車窗上探頭巡視，說：這麼大的雪，別人躲之不及呢，你們還上路。

說歸說，警察拿出工具，還是把他們的車從側溝裡撈出來。如此這般一番交代，雪地開車守則第一是不能隨便踩煞車。兩個人點頭稱是，目送警察離開，又接著上路。可是沒過多久又故技重返，車又陷到路邊溝裡了。

兩個人如今像坐在火箭上，車頭朝上，人朝著天空。少凡就說：車子太舊，輪子都磨得沒痕跡了，踩不踩煞車都一樣。

汪彤說：簡直就是大溜冰場上溜冰。

少凡說：等你有錢了，一定要給我買一輛凱迪拉克，就像「福摩薩」老闆娘的那輛一樣。

汪彤看著少凡想要新車，像小孩子要禮物的樣子，說：凱迪拉克有什麼好，除了大，就是大。

大好啊！少凡道，安全。你看剛才好在沒車，要是有車，咱們的車跟他撞了也沒問題，小車就不敢說了。

汪彤說；別暢想了，趕緊想辦法怎麼出去吧！

少凡故意做垂頭喪氣狀，今晚就等在這裡看星星了。看星星、看月亮都還太早，兩人像沙漠的旅人，引頸張望，望向唯一的出路──馬路。然後「嘎達嘎達」馬蹄聲聲，就像《阿拉伯的勞倫斯》電影裡那樣，由遠而近奔來了。（三六）

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