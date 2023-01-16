所有的大海都是相通的（一二）

事實上，自從兒子走後，我再也沒有找那個聲音像百靈鳥一樣的女人聊天。白天，我把那兩個房間都上了鎖，到了夜裡，我又去打開它。後來，我把鑰匙扔到河裡，還是無濟於事。直到我決定賣掉它、離開它。

轉眼，我來「隱」餐館上班已有半個多月，來往食客中，常有國人試圖用中文與我交談──看那架勢，可稱得上熱切。我不得不與之周旋，心裡卻沒有任何親近感，甚至有些害怕聽到鄉音。

期間，小勇來過一次，凌娜親自下廚做了最拿手的糖醋排骨和香煎鱈魚。那天颳大風，店裡沒什麼客人，兩人站在花園裡抽菸。這是我第一次看到凌娜抽菸，灰白色的煙圈很快被大風吹散了。廚房裡有一雙眼睛也在打量著這一切。我像是察覺到什麼祕密似的，慌忙跑到樓上臥室裡。

有一次，在昏暗的樓梯間，我看見凌娜去拉小勇的手。還有一次，她躲在衛生間裡抽抽噎噎地哭。儘管我很想弄明白這到底是怎麼回事，但到了夜裡，在那閣樓上一躺，我又回到自己的世界裡。

暮色中，我站在窗前。他們已經離開。在他們曾站立的地方，一些花在陸續開放，尤其是魯冰花，冷藍色的花穗中夾著點點白色。它們迎風搖曳，似一簇簇藍色火焰，也像翻滾的海浪。此刻，在這座靠近世界盡頭的小城裡，任何一株不起眼的植物都在抓緊最後一點機會，拚命綻放自己。

很多年前，那個夏天，我和妻子一起外出度假，所住的房子前面也有個大花園，還有音樂噴泉。白天的時候，兩人在花園裡散步，有時候也去書店 或咖啡 店裡坐坐，吃一點當地小吃。到了黃昏，噴泉開始工作，輪流播放著〈梁祝〉和〈花好月圓〉。（一二）