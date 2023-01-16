沒有告別的離別（六）

李明的觀點總能說服她，讓她明確要修改的地方，獲益匪淺。說真的，她確實把萬里之外的父母忘到九霄雲外了。

這會兒，黃秀芝心裡有些焦急地給父親撥過去微信 視頻，但父親遲遲沒接，她就又給母親撥過去視頻。

母親說：「我正要去醫院，你爸再住幾天就出院了，不用擔心。」

「噢，那老媽你路上注意安全。」

擱下與母親的視頻電話，黃秀芝這才放心了。接下來，她給李明發微信說：「你橄欖球看完了嗎？」李明沒有回信，大概他正專注於球場，沒看手機 吧！

這時黃秀芝肚子已餓得咕咕叫，她抓了幾塊餅乾充飢。當鐘聲敲過二十二點後，估計球場也該結束了，她感到奇怪，怎麼李明還不回短信呢？

黃秀芝著急了起來，披上外套開車去學校球場。她遠遠看到球場裡有幾個學生在交頭接耳，再一看，還有幾道黃色警戒線。

她哆哆嗦嗦地打開車窗，探出頭去問其中某個學生：「這裡發生了什麼？」

「槍擊 案。聽說三死二傷。凶手是本校學生，在逃。」

「啊，槍擊案。」

黃秀芝的雙腿和雙手都顫抖了起來。在無數次給李明撥手機沒有回應後，她斷定李明中槍了，於是開車來到學校醫院急診室。當證實李明是三個遇難者之一時，她暈過去了。說不清那天她是怎麼回家的，只覺得生命彷彿都被時間凝固了。

大約半年多後，黃秀芝從失去李明的悲傷中慢慢走出來。她這才發現，自己竟然很久沒有與母親通視頻了，也很久沒有寫博士論文了，幾乎把時間都花在躺平、發呆、胡思亂想上了。猛然有一天，她從夢中醒來，才意識到蹉跎了歲月。（六）