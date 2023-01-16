徐至宏／圖

今天是他們在這人世間的最後一天。一早起來，他們按慣例吃了一碗燕麥粥，喝一杯現磨咖啡 ，再分食一個蘋果。

看她專心地吃著，他想探試她的記憶力。

「知道今天是什麼日子嗎？」

她抬起頭，平靜地說：「是我們一起走的日子，不是嗎？」

「是，我只是想確定妳沒改變主意！」

「我怎麼會改變主意？我們不是都說好了嗎？」事實上，從他們下決定後，她的情緒就表現得十分輕鬆自在，甚至帶些愉悅的成分，彷彿在期待一個美好的旅遊。

一時間，他希望她是糊塗的，忘記他是誰、忘記他們的計畫，糊糊塗塗慢慢度過她應有的壽命。他們有足夠的積蓄為她請看護，他相信他們的兒女也會盡力照顧她。

看著她那透露著天真的臉孔，他只能帶著微笑說：「是的，我們說好的，我們一起走。」

吃過早餐，他們再確定一次，有沒有疏漏哪個該道別的至親好友。

過去幾天，他們已分別和所有至親好友通過電話。電話中他們就像平常一樣，或談日常瑣事、或評論國際大事，甚至說說養生之道。當然這些對他們都不重要，他們只是想再聽聽至親好友們的聲音。

對某些人他會突然冒出一句：「我有沒欠你什麼？」他指的不只是財物，還包括人情和道歉等無形的東西。

對方會對這突來的問題錯愕一下，之後有的說：「沒有、沒有！」有的開玩笑說：「對呀！你欠我一桌酒席。」有的說：「有的，你欠我三百兩。」

他一律笑說：「下輩子還。」

在掛電話前，他們慎重地道別：「再見了，多保重！」。

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下午，他們翻出舊相簿，對他們的一生做最後一次的回顧。

幾十年前的舊事她似乎記得比他清楚，指著相片說：「這張照片是我們約會不久後照的，那張是我大學畢業時照的……我們那時候多年輕呀！」

近十年的相片她就印象模糊，有些更是完全不記得。譬如七年前坐郵輪 去阿拉斯加的記憶，幾乎全部沉入湛藍的冰川 中。

「阿拉斯加有那麼冷嗎？我穿那麼多！」

「是可以忍受的冷，只是妳一向怕冷。」他向她描述他們看到鯨魚噴水和大熊捉魚時的興奮之情。

「唉！這麼有趣的事我卻不記得了！」

「沒關係，下輩子我們再去玩一次！」他握著她的手說。

他們提早準備晚餐，她特別做了他愛吃的兩道菜。今天她的手腳似乎特別俐落，頭腦也格外清晰。但是近來他的胃口越來越差，他勉強自己多吃幾口，但盤裡還是剩了大半的菜，只好倒入了垃圾桶。

離家前，他們在飯桌上留下一封長信，並且把他們的婚戒放在裡面，說明他們對結束一生的選擇，並吩咐火葬後將兩人骨灰放在一處。

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他們並肩坐在沙灘上，廣袤的蒼穹下，似乎只有他們兩人。

當旭日東昇的時候，他們已不再屬於這個世界。他們眷念這裡的一切，但是離別是人生必然的過程，他們坦然面對，能夠攜手同行，已是一種圓滿。

「你要答應我，要一直牽我的手，絕對不鬆手……」

「妳放心，我至死不放！」

她彷彿放心了，把頭靠在他的肩上，他一手摟著她、一手緊握著她的手。

從年輕起，他們走在一起總是牽著手，散步如此、逛街如此，即使不說話，他們的手也在傳達著訊息。在她病後，她更是不願放鬆他的手，看電視如是，睡覺時更是緊緊抓著他的手才能入睡。他是她求生的浮木、記憶的明燈。

無雲的晴空蹦出一顆顆明亮的星星。

屬於他們的波浪已推到盡頭，終於消失於沙地。

一波波節奏規律的浪濤像在為他們吟著催眠曲，他低下頭吻著她如雪白髮，他記得曾經他吻的是如瀑青絲。過去的歲月已悄悄流逝，他慶幸他們可以攜手繼續前行，去一個未知的世界。

夜更暗了，天邊一彎下弦月，星辰似乎更明亮地閃爍著。突然他們看到一顆微弱的流星一閃而逝，她轉頭親吻他，然後對他說：「是時候了，讓我們去追那流星！」

夜空中爆出兩聲槍響，隨即淹沒在一波又一波的浪濤聲裡。（下）