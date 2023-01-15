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又是秋天（三五）

凌珊

廣東早茶卻慘澹經營，人不多，東西更少，吃了半天也不知道吃了什麼，鳳爪沒有，小排骨也沒有。上來的都是大塊頭，粉腸一大碟、糯米雞一大包，再來一碟滿滿登登的芥藍蠔油，剩下的是只能看而吃不下了。

汪彤笑，說：這哪裡是廣東早茶，分明廣東大盤子。

少凡不管，正宗不正宗他沒概念，能吃就行。

兩個人坐在包廂裡，拉著手，喝著不知名的什麼茶，說說笑笑倒也挺樂呵。

吃完了早茶，少凡說順帶要去附近的州立大學圖書館查資料。公事、私事各半，也不枉長途跋涉跑這麼遠，只做一回吃貨。汪彤沒意見，她老早也想去州立圖書館看看。

少凡查完了資料，說：帶你到東方店看看吧！瞧瞧三角園的東方店可比綠堡的正宗多了。

東方店裡，汪彤順著少凡的手勢，看那成山的雜貨，香菇、木耳、干貝，米粉也是成山的。蔬菜的種類更是繁如星雲，芥藍、空心菜、青江菜、西洋菜、豆苗、紅梗菜。洋洋灑灑，兩個人裝滿了一車，滿載而歸。

此時天色還早，才剛過中午，高速上卻空無一人。蓋因天氣預報早就預告了要下雪，又是周末，行人都是趕早回家，誰還待在路上。寬闊的馬路上無人蹤影，天空也就更顯得清冷，倒像是空氣裡的清冽寒冷能穿過車窗透進來。

少凡扳動手閘，鼻子哼哼道：要下雪了，冷死人。

說下就下，剛上路就看到雪花零星往下飄，「沙，沙」地打在車窗上。雨刷上下飛舞，雪粒瞬即閃開。這樣開出沒多久，雪花變成了雪片，雨刷變成了白毛刷，路上變成了一片白茫茫的雪道。少凡不知怎麼踩了一下煞車，兩個人就像坐山車忽悠一下。（三五）

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