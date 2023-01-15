沒有告別的離別（五）

兩個人邊看邊交流，和諧而愉快。由於李明晚上要回學校看橄欖球比賽，他們顧不上吃晚餐，就直接回去了。分別時，李明微笑著對黃秀芝揮手道別說：

「晚上我看完橄欖球，一起出去吃消夜。」

「好吧！親愛的，我在家等你！」

李明打了個響指，一溜兒跑了。黃秀芝因為晚上要與李明吃消夜，不準備吃晚飯了。她的體重比原來重了五磅，覺得只有減少飯量，才能控製體重。於是她換上睡衣、睡褲，坐到電腦前上網，遛達各種網站後，開始寫論文。

她的博士論文進展很慢，總是寫了又改，有時遇到寫不出的英語單詞，還要查詞典。不過今天她很順利，也許心情愉快，兩個多小時就寫了一千五百個字，遠遠超過預定目標。

冬季時間美國東部晚上八點多，也就是上海早上九點多。很久沒有和父母通視頻了，黃秀芝忽然給母親撥通了視頻。

母親正在廚房水池裡洗青菜，她一邊擦手，一邊說：「你都好吧？」

「都好的，我有男朋友了。」黃秀芝忍不住說了出來。

「哪裡的？」

「同學。」

母親「噢」一聲，似乎心不在焉，接著說：「你爸心臟病 犯了，在醫院住一個多星期了。我燒點他喜歡吃的菜，午餐前送去，沒事情我先掛了。」母親說著就掛斷了視頻。

黃秀芝意識到母親雖然沒有責怪她，但起碼覺得她對父母不夠關心吧！這讓黃秀芝有一種深深的自責。自從與李明談了戀愛，別的什麼似乎都不在她視野裡了。更何況自己寫博士論文，有時候還要找李明討論。有次，他們在學校圖書館 從早上一直討論到下午。（五）