徐至宏／圖

很快的，他們找到驚惶失措、手裡拿著兩根香蕉的她。看到他，她像看到迷途中的燈塔，喃喃訴說：「拿了水果，一下子就忘了怎麼走回房間。繞來繞去，越繞越糊塗……」

「妳怎麼不找人幫忙？」

「我腦筋一片空白，我不知道該怎麼辦？」他從來沒見過她如此無助的表情。

他知道他最怕的狀況已悄然發生。其實之前已出現不少徵兆，只是被他忽略了。她煮湯忘了關火，燒壞了兩只鍋子；同樣的東西買了又買、同樣的話說了又說，最近她也老忘記一向由她負責支付的帳單而被罰款，他後悔自己還為此責怪她的疏忽。

他們去看了醫生，醫生給她開了藥，說是可以減緩失憶的速度。他明白那只不過像隻無力的手在抵擋一頭巨獸，巨獸隨時可以將她吞噬。

以往她是他的左右手，日常生活總是她在張羅，噓寒問暖、無微不至。逐漸的，他們開始交換位置，他笨拙地學習如何處理家務，警覺地給她適當的幫助，而不讓她覺得沮喪。

他很怕她說出沮喪的話，更怕她會做出什麼可怕的事。他幾乎不讓她片刻離開他視線之外。

她的寡母從七十五歲開始顯現失智 症狀後，就搬來和他們同住，直到去世。十年間他們目睹一個獨立能幹的女人，如何退化成處處要人照顧的老嬰兒。尤其在最後兩年，他們身心俱疲，幾乎到了難以承擔的地步。但是她堅持不把寡母送去療養院 ，只找了看護在家幫忙。

母親走後，她對他說，如果不幸她遺傳了母親的失智，她不要這麼行屍走肉般地活著，更不想拖累他和孩子們。

「你也過了八十了，你還能照顧我多久？我活到七十八也不算短壽，痛痛快快地走，比沒有尊嚴地活著不是更好？」

「不許妳說這種喪氣的話。只要我活著，就會好好照顧妳，妳必須陪我活著。」

「可是等我連你都不認識了，活著還有什麼意義……」

「只要我認識妳，能讓我看到妳，就有活的意義。妳放心，我會照顧妳一輩子。」

這是他八十生日後、有一天她想不起他們的結婚紀念日而引發的對話。

從相遇，他們就認定彼此是失去的另一半。經過半個多世紀的砌磨，他們的感情越發明亮無瑕。「鶼鰈情深」是朋友們常用來對他們的形容，他們無法想像沒有對方的日子將何以為繼。

●

三個月前，他檢查出得了胰臟癌，醫生給了他半年的生命期限。他的承諾成了泡影。

一開始他並沒有告訴她他的病情，他很想隱瞞到底。但是他知道總有一天，他的病情會明明白白寫在他的身上，即使不再敏銳的她也會讀出端倪。

在生活上，她一向是獨立自主。如果她是健康的，他會放心離去，縱使她不免會悲傷一段時間，但是他相信她還是會繼續走下去。

但是現在情況不同，想到她未來可能面臨的狀況，他不能瞞著她瀟灑離去。

他能感覺到她對他的依賴與日俱增，留下她獨自悲傷，他於心不忍。

當他說明他的病情，她驚恐地說：「不行，你不能死，你不能丟下我不管，我要跟你一起走。」她緊緊抱著他，彷彿他立刻就會在她眼前消失。

他一再勸慰她，沒有他，她還是可以好好活著。

「無論如何，你不能丟下我不管。我不要一個人活著。」她堅決地說。

他們開始討論如何結束他們人生的旅程。

對進入暮年的人，死亡早已不是虛渺抽象的概念，更像是一個可以觸及的實體。同輩中人，陸陸續續已有不少和他們永別。他們不怕面對死亡，但是他們要以自己選擇的方式面對。

一個月前，他明顯感到癌細胞 在快速攻佔他的身體。他不想讓孩子們察覺到他的異樣，為他擔憂，甚至強迫他去做無謂的治療。

他們必須加緊腳步，盡快實行他們的計畫。

他們把遺囑做了最後的修正。

去店裡選購了一把最容易操作的手槍。（中）