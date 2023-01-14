輪到去導師斯科特家吃飯的日子，汪彤去店裡挑了一把鮮花，一進門就跟捧著另一把鮮花的女人撞個正著。哈哈，我們是不謀而合啊，女人笑，汪彤也笑。

她還是第一次到老美家裡作客，來賓多是斯科特一家的私人朋友。個個人高馬大，鮮花在面前的女人懷裡像小鳥，在汪彤懷裡就像大樹了。

斯科特跟太太都是個頭高壯的蘇格蘭人，汪彤想起來，蘇格蘭詩人彭斯和他那婉轉優美的My love is a red red rose。愛是又紅又紅的玫瑰，蘇格蘭人豪爽奔放就像一朵朵又紅又紅的玫瑰。

一屋子的人都是大碗喝酒、大塊吃肉。飯菜流水席，一道又一道，快要吃到肚皮外面去了，還沒吃完，人們臉上的紅也越加深重。蘇格蘭人是不是從前的新疆 人啊，汪彤想，善飲風趣、能歌善舞，有人要站起來扭兩下了。

腳下有什麼東西動了一下，汪彤往下一瞅，嚇了一跳，狗。

斯科特忙說：牠不咬人，非常聽話。果然一個晚上，那條狗就一直臥在那裡。

這狗不大不小，巧克力色，極其溫順老實。一個晚上的酒氣肉香、喧嘩暢飲裡我自安然不動。汪彤認為，這是她這輩子見過最溫順的狗。

東家吃過，西家也吃過後，汪彤開始念叨洛麗三角園的中國店。少凡就說：好啊，那裡還有廣東早茶也可以順便去吃一頓。

兩個人開車直驅前往，一路上很興奮，汪彤是見到高速就像鳥兒出籠子，去哪兒都行，哪怕是一直開，開到天邊都行。

少凡笑說：沒想到這麼文靜的一個人，心卻是野的。野心家不過如此。

汪彤是不理的，反正只要不待在家裡，去哪裡都行。（三四）