所有的大海都是相通的（一○）

藍姨看著比我小不了幾歲，可由於長年待在廚房，經烈火和濃油赤醬的「薰陶」，早已膚色黃暗，比一般人更顯老態。看久了，那張暗黃的臉上竟有一種讓人不忍卒睹的悲苦，與青春任性的凌娜判若兩人。

中餐館 的主要顧客是來自國內的遊客，另有少部分對東方餐飲感興趣的本地人和偶爾光顧的外國遊客。前者和後者的菜單截然不同，價位自然天差地別。簡單地說，國內遊客來這裡吃的是熟悉感，講究個地道，而非本國人士吃的則是神祕感和異域文化。她們就投其所好，在後者的菜單裡加入文化元素和愛情故事。既有文人菜品，也有帝王宴，既有清淡爽口小食，也不乏大菜硬菜。

有東坡菜譜、隨園食單，還有南宋的豆芽、張岱的螃蟹、陸游的排骨。食物名字與食物本身毫無關係，比如關雎、錦瑟、鵲橋仙、夜雨寄北、蝶戀花，還有「陌生花開，緩緩歸」、「櫻桃落盡，春歸去」，或是直接選用古詩名，或者抽出其中一個句子做為菜名，但其配菜不過是豆腐、臘肉、蛋黃、魚丸、干貝、木耳、香菇乾等普通原料。

因取材相對容易，東坡食譜 的製作最為廣泛，比如東坡肉、東坡肘子、東坡魚、東坡豆腐、東坡餅等等，無論什麼菜都可冠以大文豪的名字，但必須要與那個叫朝雲的傳奇女子聯繫在一起，才能賣得動。更絕的是，一條普普通通的黑鱸魚撒上寥落、暗淡的蔥花，瞬間便成了西晉文學家張季鷹的蓴鱸之思。

所有這些多半是凌娜的主意，藍姨不過是實施者。白日的餐廳迎來送往，三人倒合作默契。既為雜工，自然什麼活都得幹，她們對我如此快就能適應這份工作頗為吃驚。其實，我從前在家可沒少做家務。（一○）